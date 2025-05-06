https://ria.ru/20250506/afganistan-2015311346.html

В Афганистане впервые за 45 лет проведут национальную перепись населения

В Афганистане впервые за 45 лет проведут национальную перепись населения - РИА Новости, 06.05.2025

В Афганистане впервые за 45 лет проведут национальную перепись населения

Власти Афганистана намерены провести национальную кампанию по переписи населения впервые с 1979 года, этот вопрос стал главным на заседании кабинета министров... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:27:00+03:00

2025-05-06T16:27:00+03:00

2025-05-06T16:27:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Власти Афганистана намерены провести национальную кампанию по переписи населения впервые с 1979 года, этот вопрос стал главным на заседании кабинета министров Афганистана, сообщила во вторник пресс-служба премьера страны. Заседание проходило в понедельник под председательством премьер-министра Мохаммада Хасана Ахунда, одним из центральных вопросов обсуждения была предложенная структура проведения общенациональной переписи населения. "Кабинет министров поручил Национальному управлению статистики и информации (NSIA) тщательно изучить проект плана переписи и представить окончательный отчет на следующем заседании кабинета министров", - отмечается в сообщении. Директору NSIA Абдулу Кадыру поручено созвать специальное совещание для оценки предложения и подготовки всеобъемлющего отчета о плане переписи. Точные демографические данные по Афганистану, в том числе по численному соотношению различных этнических и социальных групп, отсутствуют. По данным NSIA, в период 2023-2024 годов население Афганистана могло составлять 35,7 миллиона человек. Однако по оценкам некоторых институтов ООН, оно может достигать 41,4 миллионов человек. Последняя национальная перепись населения в Афганистане проводилась в 1979 году и успела охватить только 67% районов страны из-за проблем с безопасностью, она была прервана входом в страну Ограниченного контингента советских войск.

https://ria.ru/20250404/rekord-2009252768.html

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в мире, афганистан, мохаммад хасан ахунд, оон