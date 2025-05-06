https://ria.ru/20250506/aeroporty-2015367480.html

В аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения

В аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения - РИА Новости, 06.05.2025

В аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения

В столичных аэропортах Домодедово и Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T18:40:00+03:00

2025-05-06T18:40:00+03:00

2025-05-06T20:55:00+03:00

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В столичных аэропортах Домодедово и Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 18:19 мск введены в аэропортах Внуково и Домодедово", — написал он. Ранее во вторник мэр Сергей Собянин сообщил, что системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника, летевших на столицу. Позже он добавил, что атака еще одного БПЛА, летевшего на Москву, отражена.Прошлой ночью над территорией России уничтожили 105 украинских дронов, из них 19 пытались атаковать Москву. По словам Собянина, во всех случаях обошлось без серьезных разрушений и пострадавших.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, киевский режим продолжает демонстрировать позицию, ориентированную на продолжение войны, и пытается наносить удары по объектам мирной, гражданской инфраструктуры. Но система противовоздушной обороны действует эффективно, а российские военные "делают славную работу", подчеркнул он.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

https://ria.ru/20250506/aeroport-2015337867.html

https://ria.ru/20250429/avtobus-2013993032.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, внуково (аэропорт)