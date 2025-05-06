https://ria.ru/20250506/aeroport-2015226981.html
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения - РИА Новости, 06.05.2025
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты в 11.00 мск, сообщила Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T11:23:00+03:00
2025-05-06T11:23:00+03:00
2025-05-06T11:34:00+03:00
казань
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты в 11.00 мск, сообщила Росавиация в Telegram-канале.Аэропорты Казани и Нижнекамска с 05.40 мск были закрыты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов."В аэропортах Казань и Нижнекамск (Бегишево) в 11.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Казань.
https://ria.ru/20250506/aeroport-2015192324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Казань, Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов