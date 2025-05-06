https://ria.ru/20250506/aeroport-2015191438.html

В аэропорту Самары сняли временные ограничения

В аэропорту Самары сняли временные ограничения - РИА Новости, 06.05.2025

В аэропорту Самары сняли временные ограничения

Ограничения в работе аэропорта Самары сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T06:14:00+03:00

2025-05-06T06:14:00+03:00

2025-05-06T06:17:00+03:00

самара

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

курумоч (аэропорт)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ограничения в работе аэропорта Самары сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ограничения были введены в аэропорту в 2.00 мск."В аэропорту Самара (Курумоч) в 6.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал Кореняко.

https://ria.ru/20250506/aeroport-2015189888.html

самара

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, курумоч (аэропорт)