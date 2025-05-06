https://ria.ru/20250506/aeroport-2015189888.html

В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения

В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения - РИА Новости, 06.05.2025

В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения

Ограничения в работе аэропорта Волгограда сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T05:47:00+03:00

2025-05-06T05:47:00+03:00

2025-05-06T05:47:00+03:00

волгоград

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ограничения в работе аэропорта Волгограда сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Сообщение о введении ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда было опубликовано в Telegram-канале Кореняко около 1.35 мск. "В аэропорту Волгоград (Гумрак) в 5.11 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он.

https://ria.ru/20250506/aeroport-2015189728.html

волгоград

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество