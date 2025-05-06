https://ria.ru/20250506/aeroport-2015189888.html
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения - РИА Новости, 06.05.2025
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения
Ограничения в работе аэропорта Волгограда сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T05:47:00+03:00
2025-05-06T05:47:00+03:00
2025-05-06T05:47:00+03:00
волгоград
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ограничения в работе аэропорта Волгограда сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Сообщение о введении ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда было опубликовано в Telegram-канале Кореняко около 1.35 мск. "В аэропорту Волгоград (Гумрак) в 5.11 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он.
https://ria.ru/20250506/aeroport-2015189728.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Волгоград, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов