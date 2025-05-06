https://ria.ru/20250506/aeroport-2015176773.html

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 06.05.2025

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в работе аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T01:23:00+03:00

2025-05-06T01:23:00+03:00

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жуковский

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

внуково (аэропорт)

безопасность

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в работе аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 0.57 мск введены на работу аэропортов "Внуково" (код ИКАО: UUWW), "Домодедово" (UUDD) и "Жуковский" (UUBW). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", - написал он.Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250506/aeproport-2015177225.html

жуковский

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Дарья Буймова

жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), безопасность, международная организация гражданской авиации