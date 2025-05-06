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В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 06.05.2025
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01:23 06.05.2025 (обновлено: 01:43 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/aeroport-2015176773.html
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 06.05.2025
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в работе аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T01:23:00+03:00
2025-05-06T01:43:00+03:00
жуковский
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
внуково (аэропорт)
безопасность
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в работе аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 0.57 мск введены на работу аэропортов "Внуково" (код ИКАО: UUWW), "Домодедово" (UUDD) и "Жуковский" (UUBW). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", - написал он.Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250506/aeproport-2015177225.html
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жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), безопасность, международная организация гражданской авиации
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Внуково (аэропорт), Безопасность, Международная организация гражданской авиации
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТакси у здания аэропорта Внуково
Такси у здания аэропорта Внуково - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Такси у здания аэропорта Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в работе аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 0.57 мск введены на работу аэропортов "Внуково" (код ИКАО: UUWW), "Домодедово" (UUDD) и "Жуковский" (UUBW). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", - написал он.
Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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ЖуковскийДомодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Внуково (аэропорт)БезопасностьМеждународная организация гражданской авиации
 
 
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