https://ria.ru/20250506/aeproport-2015177225.html
В трех российских городах ввели ограничения на работу аэропортов
В трех российских городах ввели ограничения на работу аэропортов - РИА Новости, 06.05.2025
В трех российских городах ввели ограничения на работу аэропортов
Временные ограничения введены на работу аэропортов Калуги, Волгограда и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T01:38:00+03:00
2025-05-06T01:38:00+03:00
2025-05-06T02:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
волгоград
саратов
безопасность
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропортов Калуги, Волгограда и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения в 1.14 мск также введены на работу аэропорта Калуга (Грабцево). Ранее ограничения были введены в аэропортах Волгоград (Гумрак) и Саратов (Гагарин). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал он.
https://ria.ru/20250506/aeroport-2015176773.html
калуга
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), волгоград, саратов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Волгоград, Саратов, Безопасность
В трех российских городах ввели ограничения на работу аэропортов
Росавиация: аэропорты Калуги, Саратова и Волгограда приостановили полеты