https://ria.ru/20250506/aeproport-2015177225.html

В трех российских городах ввели ограничения на работу аэропортов

В трех российских городах ввели ограничения на работу аэропортов - РИА Новости, 06.05.2025

В трех российских городах ввели ограничения на работу аэропортов

Временные ограничения введены на работу аэропортов Калуги, Волгограда и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T01:38:00+03:00

2025-05-06T01:38:00+03:00

2025-05-06T02:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

калуга

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

волгоград

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безопасность

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропортов Калуги, Волгограда и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения в 1.14 мск также введены на работу аэропорта Калуга (Грабцево). Ранее ограничения были введены в аэропортах Волгоград (Гумрак) и Саратов (Гагарин). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал он.

https://ria.ru/20250506/aeroport-2015176773.html

калуга

волгоград

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), волгоград, саратов, безопасность