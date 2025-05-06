В Абхазии музей кино представил выставку о военном кинематографе
В Сухуме музей кино представил выставку о военном кинематографе
Флаги Абхазии в Сухуме. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Государственный центральный музей кино представил в столице Абхазии проект "Кино Победы", приуроченный к 80-летию Победы и рассказывающих о фильмах, посвященных Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе музея.
"Пятого мая Государственный центральный музей кино открыл в столице Абхазии передвижную выставку "Кино Победы". Проект, подготовленный при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Республики Абхазия и Россотрудничества, рассказывает о фильмах, посвященных Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Выставка поделена на несколько тематических блоков, а в экспозиции собраны фотографии, плакаты, афиши и предметы из музейных фондов. Посетители узнают об известных актерах и режиссерах, принимавших участие в войне: Леониде Гайдае, Юрии Никулине, Иннокентии Смоктуновском, а также познакомятся с историей создания художественных кинолент в 1941–1945 годах.
"Раздел "Они сражались за Родину", посвящен памяти кинематографистов, принимавших участие в войне. Следующая часть расскажет о работе фронтовых операторов, с риском для жизни принявших на себя роль хроникеров истории. За четыре года войны было снято 3,5 млн метров кинохроники, в том числе масштабные документальные фильмы "Ленинград в борьбе", "Сталинград", "Орловская битва" и "Берлин", о которых можно будет узнать в экспозиции", - добавили в пресс-службе.
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Отдельный блок экспозиции представляет собой стену памяти советских бойцов. Он подготовлен в сотрудничестве с Государственным музеем Боевой Славы им. Ардзинба и посвящен уроженцам Абхазии, участвовавшим в боевых действиях. Уделено внимание и послевоенному кинематографу, там представлены материалы, посвященные фильмам Григория Чухрая, Сергея Бондарчука, Станислава Ростоцкого и других режиссеров, обращавшихся к теме Великой Отечественной войны.
Кроме того в пресс-службе отметили что, специально к выставке совместно с Госфильмофондом России для зрителей организованы показы знаковых картин, рассказывающих о событиях военных лет.
До 9 мая выставку можно увидеть в Государственном музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинбы в Сухуме. С 13 мая по 30 июня она продолжит экспонироваться на другой площадке абхазской столицы – в Национальной библиотеке Республики Абхазия им. Папаскир.
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