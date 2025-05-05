https://ria.ru/20250505/zvezdy-2015100886.html

Звезды взбунтовались, когда их попросили спеть для ветеранов бесплатно

Звезды взбунтовались, когда их попросили спеть для ветеранов бесплатно - РИА Новости, 05.05.2025

Звезды взбунтовались, когда их попросили спеть для ветеранов бесплатно

Насколько дорого стоит патриотизм отечественных звезд? Кто из артистов готов показать свою любовь к Родине без миллионных гонораров, а кто прямо заявил, что... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T18:48:00+03:00

2025-05-05T18:48:00+03:00

2025-05-05T18:48:00+03:00

шоубиз

олег газманов

иосиф пригожин

госдума рф

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Насколько дорого стоит патриотизм отечественных звезд? Кто из артистов готов показать свою любовь к Родине без миллионных гонораров, а кто прямо заявил, что петь о подвиге народа за "спасибо" — унизительно? Депутатская инициатива вызвала настоящую бурю в отечественном шоу-бизнесе, обнажив истинное отношение звезд к празднику Победы.Миллионы за 40 минутНедавно депутат Госдумы Нина Останина выступила с резонансной инициативой — не платить артистам баснословные гонорары за концерты в честь 80-летия Победы. По ее мнению, преданность Родине должна подтверждаться не деньгами, а искренними выступлениями для народа и особенно для семей участников СВО."Преданность и любовь к Родине должна подтверждаться не гонорарами, а душевными концертами артистов, творчество которых понятно, близко и доступно людям. Есть какой-то предел. Олег Газманов за 40 минут получает десятки миллионов рублей", — заявила депутат в своем обращении к министру культуры и главам регионов.По данным СМИ, певец действительно берет за выступление около 40 миллионов рублей. При этом предложение Останиной довольно мягкое — артистам готовы оплатить проезд, проживание и питание, просто без гонорара."Докопались до артистов"Реакция некоторых представителей шоу-бизнеса оказалась шокирующей. Особенно ярко возмутился продюсер Иосиф Пригожин, муж певицы Валерии:"У людей целые коллективы, кто их будет кормить, кто им будет платить зарплаты? Что вы докопались до артистов, чего вы хотите? Зачем сеять рознь внутри? Кто торгует патриотизмом? Все живут в этой стране, зарабатывают, кормят свои семьи. Это работа, почему работу обесценивают? Вообще можно индустрию закрыть... Артисты почему-то крайними оказались."Забавно, что возмущение о "докапывании" исходит от человека, который в 2020 году публично заявлял, что не представляет, как можно выжить на зарплату в 50 тысяч рублей. По его собственным словам, ему невозможно тратить меньше 1,5-2 миллионов в месяц. Кстати, его супруга, певица Валерия, получает за одно выступление от 3 миллионов рублей.Сравнение с врачами и таксистамиШокирующим оказалось и заявление лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева. Музыкант категорически отказался выступать благотворительно и сравнил себя с представителями других профессий:"Почему профессиональные музыканты должны работать бесплатно? Таксисты не работают бесплатно, врачи не работают бесплатно. Артисты и музыканты — это высшее достижение нашего общества... У нас единицы зарабатывают миллионы. Большинство исполнителей таких денег не видят. Тем более речь идет о государственных деньгах, эти средства выделяются на мероприятия."Интересное сравнение, учитывая, что сам Мазаев получает до 3 миллионов за выступление, а средняя зарплата врача-терапевта в России — 87 384 рубля в месяц. То есть врачу нужно работать почти три года, чтобы заработать столько, сколько "высшее достижение общества" получает за один вечер.Кто согласился петь бесплатноВпрочем, реакция звезд не была единодушной. Певица Вика Цыганова, например, заявила, что всегда выступает на таких мероприятиях бесплатно, а музыкантам платит из собственного кармана:"Я всегда работаю благотворительно: и на фронте, и в госпиталях, и тем более на таких концертах. Когда идет война, можно Родину и поддержать".Артистка довольно жестко прошлась по коллегам, которые отказываются работать бесплатно, обвинив их в дискредитации Дня Победы.Лолита Милявская подтвердила, что московские артисты обычно работают 9 Мая без гонорара, но не всегда можно организовать мероприятия без финансовых вложений, особенно в регионах."Подчинимся решению властей"Обратила на себя внимание и позиция команды Григория Лепса. Его директор предпочел не вступать в дискуссию, просто заявив: "Нас никто не спрашивает... Поэтому абсолютно без разницы. Как сделают — будем подчиняться".Певец Shaman также подтвердил, что обязательно выступит в День Победы, но уклонился от ответа на вопрос о гонораре.Кто действительно важнееЭта история обнажила болезненный контраст между гонорарами звезд и зарплатами тех, кого они так небрежно упоминают в своих оправданиях. Пользователи соцсетей отреагировали на заявления с нескрываемым возмущением. Многие призвали бойкотировать концерты артистов, отказавшихся выступать бесплатно:"Чего в работе артиста такого важного, особо полезного или героического, что у артиста за час пошевелить губами заработок, как у врача за год?" — пишет один из комментаторов.Врач, работающий год, получает меньше, чем Газманов за один концерт. Учитель за полжизни не заработает столько, сколько некоторые звезды за новогодний корпоратив. А ведь именно эти люди — врачи, учителя, рабочие — были теми, кто ковал Победу в тылу, кто восстанавливал страну после войны."А вот и проверочка на вшивость. Не ходите на их концерты, уважайте себя", — задается вопросом другой.Особенно жесткую реакцию вызвало заявление Мазаева о том, что артисты — "высшее достижение общества":"Это Мазаев, что ли, "высшее достижение нашего общества"? Да ладно... а я думал, это защитники страны, моряки, пилоты и космонавты, врачи, хлеборобы, ученые и инженеры, геологи и рабочие у станков", — иронизирует один из комментаторов.Может быть, прежде чем сравнивать себя с врачами и таксистами, стоит задуматься: а сколько на самом деле стоит патриотизм? И не является ли возможность спеть для ветеранов и семей участников СВО уже сама по себе честью, которая дороже любых денег?

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олег газманов, иосиф пригожин, госдума рф, россия