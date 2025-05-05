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В посольстве России в Минске подняли Знамя Победы - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:35 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/znamya-2015139076.html
В посольстве России в Минске подняли Знамя Победы
В посольстве России в Минске подняли Знамя Победы - РИА Новости, 05.05.2025
В посольстве России в Минске подняли Знамя Победы
Церемония поднятия Знамени Победы прошла на территории посольства России в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T18:35:00+03:00
2025-05-05T18:35:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
белоруссия
германия
борис грызлов
владимир путин
снг
80-летие победы в великой отечественной войне
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МИНСК, 5 мая - РИА Новости. Церемония поднятия Знамени Победы прошла на территории посольства России в Минске, передает корреспондент РИА Новости. "Знамя Победы – это штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который был водружен над зданием рейхстага 1 мая 1945 года. Этот алый стяг – не просто выдающийся документ эпохи и уникальный исторический объект", -сказал на церемонии посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Дипломат подчеркнул, что значимость стяга такова, что он имеет особый правовой статус, закреплённый федеральным законом, который был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2007 году. "Это Знамя является государственной реликвией России и официальным символом Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В нём – воплощение беспримерного подвига воинов-освободителей, средоточие нашей общей исторической памяти, бережно передаваемой из поколения в поколение", - сказал Грызлов. По его словам, ни у кого в мире, ни у одной другой страны нет более фундаментального и глубокого символа, чем Знамя Победы, олицетворяющее жертвенный героизм, торжество воли и непреклонность духа многонационального советского народа. "Девятого мая мы отметим знаковый для каждого россиянина и белоруса юбилей – 80-ю годовщину нашей общей Великой Победы. Этот день по всем социологическим опросам уверенно занимает первое место среди общенациональных праздников", - сказал Грызлов. Он подчеркнул, что этот священный праздник торжественно отмечают в государствах СНГ, во многих странах мира – всюду, где осознают непреходящую ценность справедливости, равенства и гуманизма. "Это символ мужества, силы и стойкости советских людей, заплативших колоссальную цену за свободу, независимость и мирное будущее", - сказал он.
https://ria.ru/20250501/znamja-2014607053.html
https://ria.ru/20250421/minsk-2012615863.html
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россия, белоруссия, германия, борис грызлов, владимир путин, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Белоруссия, Германия, Борис Грызлов, Владимир Путин, СНГ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В посольстве России в Минске подняли Знамя Победы

Церемония поднятия Знамени Победы прошла в посольстве России в Минске

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкТоржественная церемония поднятия Знамени Победы в Минске
Торжественная церемония поднятия Знамени Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Торжественная церемония поднятия Знамени Победы в Минске
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МИНСК, 5 мая - РИА Новости. Церемония поднятия Знамени Победы прошла на территории посольства России в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
"Знамя Победы – это штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который был водружен над зданием рейхстага 1 мая 1945 года. Этот алый стяг – не просто выдающийся документ эпохи и уникальный исторический объект", -сказал на церемонии посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
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Дипломат подчеркнул, что значимость стяга такова, что он имеет особый правовой статус, закреплённый федеральным законом, который был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2007 году. "Это Знамя является государственной реликвией России и официальным символом Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В нём – воплощение беспримерного подвига воинов-освободителей, средоточие нашей общей исторической памяти, бережно передаваемой из поколения в поколение", - сказал Грызлов.
По его словам, ни у кого в мире, ни у одной другой страны нет более фундаментального и глубокого символа, чем Знамя Победы, олицетворяющее жертвенный героизм, торжество воли и непреклонность духа многонационального советского народа.
"Девятого мая мы отметим знаковый для каждого россиянина и белоруса юбилей – 80-ю годовщину нашей общей Великой Победы. Этот день по всем социологическим опросам уверенно занимает первое место среди общенациональных праздников", - сказал Грызлов. Он подчеркнул, что этот священный праздник торжественно отмечают в государствах СНГ, во многих странах мира – всюду, где осознают непреходящую ценность справедливости, равенства и гуманизма.
"Это символ мужества, силы и стойкости советских людей, заплативших колоссальную цену за свободу, независимость и мирное будущее", - сказал он.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияБелоруссияГерманияБорис ГрызловВладимир ПутинСНГ80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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