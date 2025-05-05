В посольстве России в Минске подняли Знамя Победы
Церемония поднятия Знамени Победы прошла в посольстве России в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкТоржественная церемония поднятия Знамени Победы в Минске
Торжественная церемония поднятия Знамени Победы в Минске
Читать ria.ru в
МИНСК, 5 мая - РИА Новости. Церемония поднятия Знамени Победы прошла на территории посольства России в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
"Знамя Победы – это штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который был водружен над зданием рейхстага 1 мая 1945 года. Этот алый стяг – не просто выдающийся документ эпохи и уникальный исторический объект", -сказал на церемонии посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
Дипломат подчеркнул, что значимость стяга такова, что он имеет особый правовой статус, закреплённый федеральным законом, который был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2007 году. "Это Знамя является государственной реликвией России и официальным символом Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В нём – воплощение беспримерного подвига воинов-освободителей, средоточие нашей общей исторической памяти, бережно передаваемой из поколения в поколение", - сказал Грызлов.
По его словам, ни у кого в мире, ни у одной другой страны нет более фундаментального и глубокого символа, чем Знамя Победы, олицетворяющее жертвенный героизм, торжество воли и непреклонность духа многонационального советского народа.
"Девятого мая мы отметим знаковый для каждого россиянина и белоруса юбилей – 80-ю годовщину нашей общей Великой Победы. Этот день по всем социологическим опросам уверенно занимает первое место среди общенациональных праздников", - сказал Грызлов. Он подчеркнул, что этот священный праздник торжественно отмечают в государствах СНГ, во многих странах мира – всюду, где осознают непреходящую ценность справедливости, равенства и гуманизма.
"Это символ мужества, силы и стойкости советских людей, заплативших колоссальную цену за свободу, независимость и мирное будущее", - сказал он.