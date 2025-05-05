https://ria.ru/20250505/zemletryasenie-2015030833.html
В Мексике произошло сильное землетрясение
В Мексике произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 05.05.2025
В Мексике произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в понедельник в Мексике, сообщила национальная сейсмологическая служба (SSN) страны. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T13:00:00+03:00
2025-05-05T13:00:00+03:00
2025-05-05T13:00:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в понедельник в Мексике, сообщила национальная сейсмологическая служба (SSN) страны. Землетрясение произошло в 28 километрах к юго-западу от города Акала штата Чиапас в 02.28 по местному времени (11.28 мск). Очаг залегал на глубине 269 километров. Информация о возможных жертвах и пострадавших, а также разрушениях в результате землетрясения не поступала.
https://ria.ru/20250328/zemletryaseniya-2007928080.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мексика
В Мексике произошло сильное землетрясение
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,7
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в понедельник в Мексике, сообщила национальная сейсмологическая служба (SSN) страны.
Землетрясение произошло в 28 километрах к юго-западу от города Акала штата Чиапас в 02.28 по местному времени (11.28 мск). Очаг залегал на глубине 269 километров.
Информация о возможных жертвах и пострадавших, а также разрушениях в результате землетрясения не поступала.