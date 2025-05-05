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Зеленский сделал неожиданное заявление о Красной площади - РИА Новости, 05.05.2025
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08:25 05.05.2025 (обновлено: 08:26 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/zelenskiy-2014964089.html
Зеленский сделал неожиданное заявление о Красной площади
Зеленский сделал неожиданное заявление о Красной площади - РИА Новости, 05.05.2025
Зеленский сделал неожиданное заявление о Красной площади
Часть политиков в ЕС стремятся получить лучшие места на Красной площади, поэтому мешают вступлению Украины в союз, заявил Владимир Зеленский. Его слова передает РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T08:25:00+03:00
2025-05-05T08:26:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Часть политиков в ЕС стремятся получить лучшие места на Красной площади, поэтому мешают вступлению Украины в союз, заявил Владимир Зеленский. Его слова передает "Обозреватель". "Нам досадно, что отдельные деятели в Европе блокируют этот процесс (вступления Украины - Прим.ред). &lt;...&gt; ради того, чтобы получить лучшее место на трибуне на Красной площади", — сказал он. В субботу глава киевского режима заявил, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве, и отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы.Накануне Зеленский раскритиковал премьера Венгрии Виктора Орбана за слова о невозможности вступления Украины в ЕС.В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Зеленского выбирать соответствующий тон, так как именно Украина хочет присоединиться к ЕС, членом которого является Венгрия, а не наоборот. Орбан заявлял, что вступление Украины в ЕС ослабит Европу. По его словам, расширение Евросоюза никогда не было актом благотворительности — например, Венгрию приняли в ЕС, потому что это было выгодно государствам-членам.
https://ria.ru/20250504/fitso-2014884002.html
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в мире, украина, владимир зеленский, европа, россия
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Европа, Россия
Зеленский сделал неожиданное заявление о Красной площади

Зеленский: часть политиков в ЕС хотят получить лучшее место на Красной площади

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Часть политиков в ЕС стремятся получить лучшие места на Красной площади, поэтому мешают вступлению Украины в союз, заявил Владимир Зеленский. Его слова передает "Обозреватель".

"Нам досадно, что отдельные деятели в Европе блокируют этот процесс (вступления Украины - Прим.ред). <...> ради того, чтобы получить лучшее место на трибуне на Красной площади", — сказал он.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Фицо прокомментировал угрозы Зеленского гостям парада Победы в Москве
4 мая, 14:26
В субботу глава киевского режима заявил, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве, и отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы.

Накануне Зеленский раскритиковал премьера Венгрии Виктора Орбана за слова о невозможности вступления Украины в ЕС.
В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Зеленского выбирать соответствующий тон, так как именно Украина хочет присоединиться к ЕС, членом которого является Венгрия, а не наоборот.

Орбан заявлял, что вступление Украины в ЕС ослабит Европу. По его словам, расширение Евросоюза никогда не было актом благотворительности — например, Венгрию приняли в ЕС, потому что это было выгодно государствам-членам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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