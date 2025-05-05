https://ria.ru/20250505/zelenskiy-2014964089.html

Зеленский сделал неожиданное заявление о Красной площади

Зеленский сделал неожиданное заявление о Красной площади - РИА Новости, 05.05.2025

Зеленский сделал неожиданное заявление о Красной площади

Часть политиков в ЕС стремятся получить лучшие места на Красной площади, поэтому мешают вступлению Украины в союз, заявил Владимир Зеленский. Его слова передает РИА Новости, 05.05.2025

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Часть политиков в ЕС стремятся получить лучшие места на Красной площади, поэтому мешают вступлению Украины в союз, заявил Владимир Зеленский. Его слова передает "Обозреватель". "Нам досадно, что отдельные деятели в Европе блокируют этот процесс (вступления Украины - Прим.ред). <...> ради того, чтобы получить лучшее место на трибуне на Красной площади", — сказал он. В субботу глава киевского режима заявил, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве, и отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы.Накануне Зеленский раскритиковал премьера Венгрии Виктора Орбана за слова о невозможности вступления Украины в ЕС.В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Зеленского выбирать соответствующий тон, так как именно Украина хочет присоединиться к ЕС, членом которого является Венгрия, а не наоборот. Орбан заявлял, что вступление Украины в ЕС ослабит Европу. По его словам, расширение Евросоюза никогда не было актом благотворительности — например, Венгрию приняли в ЕС, потому что это было выгодно государствам-членам.

https://ria.ru/20250504/fitso-2014884002.html

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