Депутат Рады: Зеленский под прикрытием сделки о недрах хочет идти на выборы
Депутат Рады Дубинский: Зеленский под прикрытием сделки с США пойдет на выборы
© AP Photo / Roman KoksarovВладимир Зеленский
© AP Photo / Roman Koksarov
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский под прикрытием договора с США о недрах намерен идти на выборы, что станет катастрофой для Украины - у страны будут утрачены все шансы для сохранения "усеченной государственности", заявил в Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Минфин США ранее заявил, что Вашингтон и Киев в среду подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, данное соглашение предусматривает, что все ресурсы на украинской территории остаются в собственности и под контролем Киева. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения. Украинский парламентарий Ярослав Железняк в пятницу сообщал, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.
"Если Зеленский пойдет под прикрытием договора о минералах на президентские выборы - а я уверен, что такая идея у него есть - это будет катастрофой для Украины. Конечно, его пребывание во власти это и сейчас катастрофа. Но пока шансы на сохранение "усеченной государственности" все еще есть. С его "вторым" сроком они будут утрачены", - говорится в сообщении Дубинского.
Он не исключил, что в случае сохранения Зеленского у власти, возможен второй виток конфликта после стратегической паузы. "(Президент США Дональд) Трамп получит подножку в виде этой войны, как получил в пандемию, как раз под промежуточные или итоговые выборы", - добавил Дубинский.
"Я считаю вероятность реализации амбиций Зеленского - низкой. С другой стороны, республиканцы проявляют себя как довольно неорганизованная структура, которая теряет множество возможностей для укрепления своих позиций из-за близорукости и неорганизованности", - подытожил депутат Рады.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.