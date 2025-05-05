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Депутат Рады: Зеленский под прикрытием сделки о недрах хочет идти на выборы - РИА Новости, 05.05.2025
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14:14 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/zelenskij-2015055476.html
Депутат Рады: Зеленский под прикрытием сделки о недрах хочет идти на выборы
Депутат Рады: Зеленский под прикрытием сделки о недрах хочет идти на выборы - РИА Новости, 05.05.2025
Депутат Рады: Зеленский под прикрытием сделки о недрах хочет идти на выборы
Владимир Зеленский под прикрытием договора с США о недрах намерен идти на выборы, что станет катастрофой для Украины - у страны будут утрачены все шансы для... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:14:00+03:00
2025-05-05T14:14:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
александр дубинский
дональд трамп
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский под прикрытием договора с США о недрах намерен идти на выборы, что станет катастрофой для Украины - у страны будут утрачены все шансы для сохранения "усеченной государственности", заявил в Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. Минфин США ранее заявил, что Вашингтон и Киев в среду подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, данное соглашение предусматривает, что все ресурсы на украинской территории остаются в собственности и под контролем Киева. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения. Украинский парламентарий Ярослав Железняк в пятницу сообщал, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая. "Если Зеленский пойдет под прикрытием договора о минералах на президентские выборы - а я уверен, что такая идея у него есть - это будет катастрофой для Украины. Конечно, его пребывание во власти это и сейчас катастрофа. Но пока шансы на сохранение "усеченной государственности" все еще есть. С его "вторым" сроком они будут утрачены", - говорится в сообщении Дубинского. Он не исключил, что в случае сохранения Зеленского у власти, возможен второй виток конфликта после стратегической паузы. "(Президент США Дональд) Трамп получит подножку в виде этой войны, как получил в пандемию, как раз под промежуточные или итоговые выборы", - добавил Дубинский. "Я считаю вероятность реализации амбиций Зеленского - низкой. С другой стороны, республиканцы проявляют себя как довольно неорганизованная структура, которая теряет множество возможностей для укрепления своих позиций из-за близорукости и неорганизованности", - подытожил депутат Рады. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
https://ria.ru/20250502/ugol-2014595625.html
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сша
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
Депутат Рады: Зеленский под прикрытием сделки о недрах хочет идти на выборы

Депутат Рады Дубинский: Зеленский под прикрытием сделки с США пойдет на выборы

© AP Photo / Roman KoksarovВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Roman Koksarov
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский под прикрытием договора с США о недрах намерен идти на выборы, что станет катастрофой для Украины - у страны будут утрачены все шансы для сохранения "усеченной государственности", заявил в Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Минфин США ранее заявил, что Вашингтон и Киев в среду подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, данное соглашение предусматривает, что все ресурсы на украинской территории остаются в собственности и под контролем Киева. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения. Украинский парламентарий Ярослав Железняк в пятницу сообщал, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
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2 мая, 08:00
"Если Зеленский пойдет под прикрытием договора о минералах на президентские выборы - а я уверен, что такая идея у него есть - это будет катастрофой для Украины. Конечно, его пребывание во власти это и сейчас катастрофа. Но пока шансы на сохранение "усеченной государственности" все еще есть. С его "вторым" сроком они будут утрачены", - говорится в сообщении Дубинского.
Он не исключил, что в случае сохранения Зеленского у власти, возможен второй виток конфликта после стратегической паузы. "(Президент США Дональд) Трамп получит подножку в виде этой войны, как получил в пандемию, как раз под промежуточные или итоговые выборы", - добавил Дубинский.
"Я считаю вероятность реализации амбиций Зеленского - низкой. С другой стороны, республиканцы проявляют себя как довольно неорганизованная структура, которая теряет множество возможностей для укрепления своих позиций из-за близорукости и неорганизованности", - подытожил депутат Рады.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
В Раде потребовали опубликовать содержание сделки с США по ресурсам
Вчера, 11:59
 
В миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
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