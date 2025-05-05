https://ria.ru/20250505/zelandija-2014955907.html
Новая Зеландия обновит вертолеты ВМС, пишут СМИ
Новая Зеландия обновит вертолеты ВМС, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2025
Новая Зеландия обновит вертолеты ВМС, пишут СМИ
Новая Зеландия объявила о планах по замене своих устаревших вертолетов ВМС в рамках масштабной модернизации обороны в ответ на растущую "глобальную... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T06:03:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 5 мая – РИА Новости. Новая Зеландия объявила о планах по замене своих устаревших вертолетов ВМС в рамках масштабной модернизации обороны в ответ на растущую "глобальную напряженность", сообщает портал Star. По его данным, замена вертолетов обойдется в 1,2 миллиарда долларов США. Как заявила министр обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз, слова которой приводит портал, финансирование замены вертолетов ВМС станет первым траншем обязательства правительства по увеличению расходов на оборону. "Новые вертолеты будут отличаться улучшенными оборонительными и наступательными возможностями, а также большей дальностью обзора", - пишет издание. Министр, в свою очередь, объявила о выделении 570 миллионов долларов в течение четырех лет на развертывание сил обороны, обучение и инфраструктуру. "Глобальная напряженность быстро растет, и военнослужащим необходимо правильное оборудование и условия для выполнения своей работы", — приводит портал заявление Коллинз. По ее словам, Новая Зеландия, как морская держава, отдает приоритет военно-морским возможностям. Решение о том, какие модели заменят вертолеты Seasprite ВМС страны, будет принято после того, как запланированные расходы будут одобрены кабинетом министров.
https://ria.ru/20250428/sdelka-2013937404.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новая зеландия, сша
В мире, Новая Зеландия, США
Новая Зеландия обновит вертолеты ВМС, пишут СМИ
Star: Новая Зеландия обновит вертолеты ВМС из-за роста глобальной напряженности
ДЖАКАРТА, 5 мая – РИА Новости.
Новая Зеландия объявила о планах по замене своих устаревших вертолетов ВМС в рамках масштабной модернизации обороны в ответ на растущую "глобальную напряженность", сообщает портал Star
.
По его данным, замена вертолетов обойдется в 1,2 миллиарда долларов США
. Как заявила министр обороны Новой Зеландии
Джудит Коллинз, слова которой приводит портал, финансирование замены вертолетов ВМС станет первым траншем обязательства правительства по увеличению расходов на оборону.
"Новые вертолеты будут отличаться улучшенными оборонительными и наступательными возможностями, а также большей дальностью обзора", - пишет издание.
Министр, в свою очередь, объявила о выделении 570 миллионов долларов в течение четырех лет на развертывание сил обороны, обучение и инфраструктуру.
"Глобальная напряженность быстро растет, и военнослужащим необходимо правильное оборудование и условия для выполнения своей работы", — приводит портал заявление Коллинз.
По ее словам, Новая Зеландия, как морская держава, отдает приоритет военно-морским возможностям.
Решение о том, какие модели заменят вертолеты Seasprite ВМС страны, будет принято после того, как запланированные расходы будут одобрены кабинетом министров.