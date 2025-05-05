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Фестиваль культуры и духовного просвещения "Явление" завершается в Крыму
Фестиваль культуры и духовного просвещения "Явление" завершается в Крыму - РИА Новости, 05.05.2025
Фестиваль культуры и духовного просвещения "Явление" завершается в Крыму
Первый фестиваль традиционной культуры и духовного просвещения "Явление" завершается в Алупке в Крыму в понедельник, сообщают организаторы. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T16:02:00+03:00
2025-05-05T16:02:00+03:00
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АЛУПКА, 5 мая – РИА Новости. Первый фестиваль традиционной культуры и духовного просвещения "Явление" завершается в Алупке в Крыму в понедельник, сообщают организаторы.Мероприятия проходят на территории храма Архангела Михаила. Как рассказали организаторы, проведение фестиваля благословил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов)."Мы не делаем шоу. Мы создаем пространство, где человек может просто побыть в настоящем. Это не концерт, это – встреча", – отметили организаторы.В программу фестиваля вошли более 50 событий. Среди них – концерты Александра Ф. Скляра и группы "Ва-Банкъ", Алексея Архиповского с сольной программой, ансамбля "Ихтис", трио Даниила Крамера и других музыкантов. Также в рамках фестиваля прошли спектакли, лекции и поэтические вечера.Особое место в программе заняли события к 80-летию Победы. На фестивале состоялись музыкальные вечера, показаны фильмы о войне, вере, подвигах и семье.Организаторы планируют продолжить фестиваль "Явление" и в 2026 году.
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общество, культура, республика крым, даниил крамер, александр ф. скляр, мероприятия
Общество, Культура, Республика Крым, Даниил Крамер, Александр Ф. Скляр, Мероприятия
АЛУПКА, 5 мая – РИА Новости. Первый фестиваль традиционной культуры и духовного просвещения "Явление" завершается в Алупке в Крыму в понедельник, сообщают организаторы.
Мероприятия проходят на территории храма Архангела Михаила. Как рассказали организаторы, проведение фестиваля благословил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).
"Мы не делаем шоу. Мы создаем пространство, где человек может просто побыть в настоящем. Это не концерт, это – встреча", – отметили организаторы.
В программу фестиваля вошли более 50 событий. Среди них – концерты Александра Ф. Скляра и группы "Ва-Банкъ", Алексея Архиповского с сольной программой, ансамбля "Ихтис", трио Даниила Крамера и других музыкантов. Также в рамках фестиваля прошли спектакли, лекции и поэтические вечера.
Особое место в программе заняли события к 80-летию Победы. На фестивале состоялись музыкальные вечера, показаны фильмы о войне, вере, подвигах и семье.
Организаторы планируют продолжить фестиваль "Явление" и в 2026 году.