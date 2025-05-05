https://ria.ru/20250505/yaponiya-2014953990.html

Посол России в Японии оценил возможность возобновления авиасообщения

Посол России в Японии оценил возможность возобновления авиасообщения - РИА Новости, 05.05.2025

Посол России в Японии оценил возможность возобновления авиасообщения

Запрос на восстановление прямого авиасообщения есть как со стороны японских, так и со стороны российских авиакомпаний, заявил РИА Новости посол РФ в Японии... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T05:21:00+03:00

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ТОКИО, 5 мая – РИА Новости. Запрос на восстановление прямого авиасообщения есть как со стороны японских, так и со стороны российских авиакомпаний, заявил РИА Новости посол РФ в Японии Николай Ноздрев. "До февраля 2022 года между нашими странами функционировало более пяти прямых авиамаршрутов, сейчас – ни одного. При этом, нам известно, что запрос на возобновление таких рейсов есть как у отечественных, так и у местных авиакомпаний. Российское и японское небо остаются открытыми для взаимных полетов гражданской авиации, единственной преградой являются искусственно созданные официальным Токио барьеры", - отметил глава дипмиссии. Посол Ноздрев подчеркнул, что воздушное сообщение всегда было важным инструментом развития людских обменов – основы для углубления взаимопонимания и поддержания добрососедства. По мнению дипломата, для восстановления прямого авиасообщения между Россией и Японией должно быть политическое решение японского руководства. "К сожалению, недружественный курс правительства Японии оказал негативное влияние на сотрудничество в сфере транспорта… Для перезапуска авиасообщения администрация (премьера Японии - ред.) Сигэру Исибы должна продемонстрировать политическую волю", - отметил посол. Согласно ранее обнародованным посольством России данным, Япония ввела 25 пакетов санкций против России. Последний был введен 10 января. Согласно ему, заморозка активов вводится в отношении 11 физических лиц, 29 организаций и трех банков из России. Кроме того, запрещается экспорт в отношении 22 организаций из России, а также в отношении 31 компании из Китая, ОАЭ, Турции и других стран. Список товаров, запрещенных к экспорту в РФ, был расширен на 334 наименования. Всего же, согласно подсчетам РИА Новости, санкции в виде заморозки активов распространяются более чем на 1 тысячу человек, около 300 компаний и 17 банков России. Также существует запрет на экспорт в отношении 559 российских компаний.

https://ria.ru/20250505/yaponiya-2014953612.html

https://ria.ru/20250120/yaponiya-1994645107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сигэру исиба, япония, в мире