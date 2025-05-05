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Посол России назвал Японию главным проводником НАТО в Азии - РИА Новости, 05.05.2025
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05:18 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/yaponiya-2014953795.html
Посол России назвал Японию главным проводником НАТО в Азии
Посол России назвал Японию главным проводником НАТО в Азии - РИА Новости, 05.05.2025
Посол России назвал Японию главным проводником НАТО в Азии
Токио становится едва ли не главным проводником НАТО в Азии, через концепцию "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" пытается сформировать "пул"... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T05:18:00+03:00
2025-05-05T05:18:00+03:00
в мире
япония
токио
украина
марк рютте
сигэру исиба
гэн накатани
нато
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ТОКИО, 5 мая – РИА Новости. Токио становится едва ли не главным проводником НАТО в Азии, через концепцию "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" пытается сформировать "пул" для сдерживания России, Китая и КНДР, заявил РИА Новости посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев. "В последнее время у нас все больше вопросов к тем, кто формирует внешнюю политику Японии. Ее авторы не оставляют попыток навязать собственное однобокое и сугубо идеологизированное видение межгосударственного взаимодействия на пространстве АТР, прежде всего посредством продвижения политизированной и конфронтационной концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Ее основная цель - формирование "пула желающих сдерживать" Россию, а также КНР и КНДР, которых Токио записал в главные угрозы своей безопасности", - сказал посол РИА Новости. Российский дипломат обратил внимание на то, что Япония все активнее налаживает контакты с НАТО. Блок, в свою очередь, демонстрирует все большую вовлеченность в региональную повестку Азиатско-Тихоокеанского региона. "В этом ключе рассматриваем наращивание взаимодействия Японии с Организацией североатлантического договора, которая стремится повысить свою вовлеченность в дела АТР. Токио выступает едва ли не главным проводником НАТО в Азии, тенденциозно оправдывая свою политику фактором "неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона" и подкрепляя свои подходы конкретными шагами. В частности, в январе этого года в Брюсселе было открыто представительство Японии при альянсе. Не снят с повестки вопрос об учреждении натовского "офиса" в столице островного государства", - отметил Ноздрев. Посол России подчеркнул, что недавно в Токио с визитом побывал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Целью визита было укрепление сотрудничества в области промышленности и технологий, унификации военно-технических стандартов. "Более того, японская сторона обозначила намерение подключиться к работе расположенного в Германии координационного центра по содействию и подготовке в области безопасности для Украины, что не может не вызывать у нас глубокую озабоченность. Отчетливо видим желание Токио повышать боевую слаженность с вооруженными силами отдельных стран НАТО. В этих целях регулярно проводятся разного рода мероприятия военной направленности на территории и в акватории Японии", - подчеркнул глава дипмиссии. В ходе визита Рютте в Токио в первой декаде апреля премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что видит большой потенциал в развитии оборонно-промышленного сотрудничества НАТО и Японии. Также на встрече стороны пришли к единому мнению о необходимости ускорения сотрудничества в разработке технологий двойного назначения. Рютте также встречался с министром обороны Японии Гэном Накатани, который заявил о готовности участвовать в деятельности НАТО по оказанию помощи Украине в виде проведения военных учений и поставок оборудования. Также стороны подтвердили намерение продвигать сотрудничество в рамках "Плана индивидуального партнерства Японии и НАТО" (ITPP) в области космического и киберпространства и в области противодействия ложной информации. Рютте также выразил желание продвигать сотрудничество НАТО и Японии в области военной промышленности.
https://ria.ru/20250322/mid-2006632956.html
https://ria.ru/20250505/yaponiya-2014953254.html
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в мире, япония, токио, украина, марк рютте, сигэру исиба, гэн накатани, нато, россия
В мире, Япония, Токио, Украина, Марк Рютте, Сигэру Исиба, Гэн Накатани, НАТО, Россия
Посол России назвал Японию главным проводником НАТО в Азии

Посол Ноздрев: Токио становится едва ли не главным проводником НАТО в Азии

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 5 мая – РИА Новости. Токио становится едва ли не главным проводником НАТО в Азии, через концепцию "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" пытается сформировать "пул" для сдерживания России, Китая и КНДР, заявил РИА Новости посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев.
"В последнее время у нас все больше вопросов к тем, кто формирует внешнюю политику Японии. Ее авторы не оставляют попыток навязать собственное однобокое и сугубо идеологизированное видение межгосударственного взаимодействия на пространстве АТР, прежде всего посредством продвижения политизированной и конфронтационной концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Ее основная цель - формирование "пула желающих сдерживать" Россию, а также КНР и КНДР, которых Токио записал в главные угрозы своей безопасности", - сказал посол РИА Новости.
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Россия обеспокоена ростом числа участников учений НАТО, заявили в МИД
22 марта, 09:31
Российский дипломат обратил внимание на то, что Япония все активнее налаживает контакты с НАТО. Блок, в свою очередь, демонстрирует все большую вовлеченность в региональную повестку Азиатско-Тихоокеанского региона.
"В этом ключе рассматриваем наращивание взаимодействия Японии с Организацией североатлантического договора, которая стремится повысить свою вовлеченность в дела АТР. Токио выступает едва ли не главным проводником НАТО в Азии, тенденциозно оправдывая свою политику фактором "неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона" и подкрепляя свои подходы конкретными шагами. В частности, в январе этого года в Брюсселе было открыто представительство Японии при альянсе. Не снят с повестки вопрос об учреждении натовского "офиса" в столице островного государства", - отметил Ноздрев.
Посол России подчеркнул, что недавно в Токио с визитом побывал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Целью визита было укрепление сотрудничества в области промышленности и технологий, унификации военно-технических стандартов.
"Более того, японская сторона обозначила намерение подключиться к работе расположенного в Германии координационного центра по содействию и подготовке в области безопасности для Украины, что не может не вызывать у нас глубокую озабоченность. Отчетливо видим желание Токио повышать боевую слаженность с вооруженными силами отдельных стран НАТО. В этих целях регулярно проводятся разного рода мероприятия военной направленности на территории и в акватории Японии", - подчеркнул глава дипмиссии.
В ходе визита Рютте в Токио в первой декаде апреля премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что видит большой потенциал в развитии оборонно-промышленного сотрудничества НАТО и Японии. Также на встрече стороны пришли к единому мнению о необходимости ускорения сотрудничества в разработке технологий двойного назначения. Рютте также встречался с министром обороны Японии Гэном Накатани, который заявил о готовности участвовать в деятельности НАТО по оказанию помощи Украине в виде проведения военных учений и поставок оборудования. Также стороны подтвердили намерение продвигать сотрудничество в рамках "Плана индивидуального партнерства Японии и НАТО" (ITPP) в области космического и киберпространства и в области противодействия ложной информации. Рютте также выразил желание продвигать сотрудничество НАТО и Японии в области военной промышленности.
Николай Ноздрев - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Российский посол рассказал о милитаризации Японии
Вчера, 05:09
 
В миреЯпонияТокиоУкраинаМарк РюттеСигэру ИсибаГэн НакатаниНАТОРоссия
 
 
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