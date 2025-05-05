Посол России назвал Японию главным проводником НАТО в Азии
Посол Ноздрев: Токио становится едва ли не главным проводником НАТО в Азии
© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 5 мая – РИА Новости. Токио становится едва ли не главным проводником НАТО в Азии, через концепцию "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" пытается сформировать "пул" для сдерживания России, Китая и КНДР, заявил РИА Новости посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев.
"В последнее время у нас все больше вопросов к тем, кто формирует внешнюю политику Японии. Ее авторы не оставляют попыток навязать собственное однобокое и сугубо идеологизированное видение межгосударственного взаимодействия на пространстве АТР, прежде всего посредством продвижения политизированной и конфронтационной концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Ее основная цель - формирование "пула желающих сдерживать" Россию, а также КНР и КНДР, которых Токио записал в главные угрозы своей безопасности", - сказал посол РИА Новости.
"В этом ключе рассматриваем наращивание взаимодействия Японии с Организацией североатлантического договора, которая стремится повысить свою вовлеченность в дела АТР. Токио выступает едва ли не главным проводником НАТО в Азии, тенденциозно оправдывая свою политику фактором "неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона" и подкрепляя свои подходы конкретными шагами. В частности, в январе этого года в Брюсселе было открыто представительство Японии при альянсе. Не снят с повестки вопрос об учреждении натовского "офиса" в столице островного государства", - отметил Ноздрев.
Посол России подчеркнул, что недавно в Токио с визитом побывал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Целью визита было укрепление сотрудничества в области промышленности и технологий, унификации военно-технических стандартов.
"Более того, японская сторона обозначила намерение подключиться к работе расположенного в Германии координационного центра по содействию и подготовке в области безопасности для Украины, что не может не вызывать у нас глубокую озабоченность. Отчетливо видим желание Токио повышать боевую слаженность с вооруженными силами отдельных стран НАТО. В этих целях регулярно проводятся разного рода мероприятия военной направленности на территории и в акватории Японии", - подчеркнул глава дипмиссии.
В ходе визита Рютте в Токио в первой декаде апреля премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что видит большой потенциал в развитии оборонно-промышленного сотрудничества НАТО и Японии. Также на встрече стороны пришли к единому мнению о необходимости ускорения сотрудничества в разработке технологий двойного назначения. Рютте также встречался с министром обороны Японии Гэном Накатани, который заявил о готовности участвовать в деятельности НАТО по оказанию помощи Украине в виде проведения военных учений и поставок оборудования. Также стороны подтвердили намерение продвигать сотрудничество в рамках "Плана индивидуального партнерства Японии и НАТО" (ITPP) в области космического и киберпространства и в области противодействия ложной информации. Рютте также выразил желание продвигать сотрудничество НАТО и Японии в области военной промышленности.