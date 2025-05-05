https://ria.ru/20250505/yaponiya-2014953254.html

Российский посол рассказал о милитаризации Японии

Российский посол рассказал о милитаризации Японии - РИА Новости, 05.05.2025

Российский посол рассказал о милитаризации Японии

Милитаризация Японии может создать вызовы безопасности России, заявил РИА Новости российский посол в Японии Николай Ноздрев. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T05:09:00+03:00

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ТОКИО, 5 мая – РИА Новости. Милитаризация Японии может создать вызовы безопасности России, заявил РИА Новости российский посол в Японии Николай Ноздрев. "Токио продолжает реализацию курса на ускоренную милитаризацию. Наращивает производство и закупки вооружений, в том числе ударных. Реформирует командно-штабную структуру Сил самообороны для повышения оперативной совместимости с ВС США. Наращивает военные учения и тренировки, в том числе совместно с базирующимся здесь американским контингентом. Все это не может не вызывать озабоченностей у нас и других соседних с Японией государств", - заявил посол РИА Новости. Дипломат отметил, что особую обеспокоенность России вызывает "взятый руководством страны курс на ускоренную ремилитаризацию и наращивание военно-технического сотрудничества с другими недружественно настроенными к России государствами", несмотря на "мирные" статьи конституции Японии. "Такая безответственная политика Японии способна привести к опасной эскалации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и созданию вызовов безопасности России, на которые мы будем вынуждены реагировать при помощи соответствующих контрмер", - подчеркнул Ноздрев. В числе факторов, вызывающих особую озабоченность России, дипломат выделил военную деятельность вблизи границ России. "Особо внимательно следим за военной деятельностью вблизи наших восточных границ. На регулярной основе доводим до наших коллег, что линия на укрепление силовой составляющей несет в себе очевидные риски для безопасности в Восточной Азии и АТР в целом, подстегивая гонку вооружений", - сказал посол.

https://ria.ru/20250120/yaponiya-1994645107.html

https://ria.ru/20241127/tokio-1986043326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, япония, атр, в мире