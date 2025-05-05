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Во Владимирской области прогремел взрыв в котельной - РИА Новости, 05.05.2025
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17:17 05.05.2025 (обновлено: 17:54 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/vzryv-2015117992.html
Во Владимирской области прогремел взрыв в котельной
Во Владимирской области прогремел взрыв в котельной - РИА Новости, 05.05.2025
Во Владимирской области прогремел взрыв в котельной
Взрыв газовоздушной смеси из-за нарушения технологического процесса произошел в котельной в Коврове Владимирской области, пострадавших нет, сообщила журналистам РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T17:17:00+03:00
2025-05-05T17:54:00+03:00
происшествия
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РЯЗАНЬ, 5 мая - РИА Новости. Взрыв газовоздушной смеси из-за нарушения технологического процесса произошел в котельной в Коврове Владимирской области, пострадавших нет, сообщила журналистам пресс-служба ГУМЧС РФ по региону. "Произошёл взрыв газовоздушной смеси вследствие нарушения технологического процесса (розжиг газовой горелки газового котла) без последующего горения, пострадавших нет", - говорится в сообщении. На странице администрации Коврова в социальной сети "ВКонтакте" уточняется, что "в котельной ООО "Владимиртеплогаз", Ковровский филиал на улице Блинова произошло воспламенение газовоздушной смеси при запуске котла без последующего возгорания". По данным администрации, поврежден один котел из трех, остекление котельной, разрушена стена трубы. Семь улиц остались без горячей воды. Прокуратура Владимирской области в своем Telegram-канале сообщила о проверке по факту аварии. Ведомство даст оценку соблюдения эксплуатирующей организацией требований пожарной безопасности и требований безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта.В Telegram-канале компании "Владимиртеплогаз" уточняется, что в 13.00 мск "в результате технологического сбоя оборудования произошла непредвиденная детонация газовоздушной смеси на одном из котлов", что повлекло частичное разрушение кирпичной кладки котла и дымовой трубы. Газовые коммуникации происшествие не затронуло. Опасности для жителей нет. Как подчеркивает компания, инцидент произошел в день окончания отопительного сезона."Тем не менее котельная на ул. Блинова также обеспечивает и горячее водоснабжение. Котельная приостановлена на профилактику на 2 недели, но просим жителей не беспокоиться. За это время будут проведены и обязательные ежегодные работы, которые были запланированы на июнь", - отмечается в сообщении.
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происшествия, ковров, владимирская область, россия
Происшествия, Ковров, Владимирская область, Россия
Во Владимирской области прогремел взрыв в котельной

Газовоздушная смесь взорвалась в котельной в Коврове во Владимирской области

© Фото : Прокуратура Владимирской областиАвария на газовой котельной в Коврове
Авария на газовой котельной в Коврове - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : Прокуратура Владимирской области
Авария на газовой котельной в Коврове
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РЯЗАНЬ, 5 мая - РИА Новости. Взрыв газовоздушной смеси из-за нарушения технологического процесса произошел в котельной в Коврове Владимирской области, пострадавших нет, сообщила журналистам пресс-служба ГУМЧС РФ по региону.
«
"Произошёл взрыв газовоздушной смеси вследствие нарушения технологического процесса (розжиг газовой горелки газового котла) без последующего горения, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
На странице администрации Коврова в социальной сети "ВКонтакте" уточняется, что "в котельной ООО "Владимиртеплогаз", Ковровский филиал на улице Блинова произошло воспламенение газовоздушной смеси при запуске котла без последующего возгорания".
По данным администрации, поврежден один котел из трех, остекление котельной, разрушена стена трубы. Семь улиц остались без горячей воды.
Прокуратура Владимирской области в своем Telegram-канале сообщила о проверке по факту аварии. Ведомство даст оценку соблюдения эксплуатирующей организацией требований пожарной безопасности и требований безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта.
В Telegram-канале компании "Владимиртеплогаз" уточняется, что в 13.00 мск "в результате технологического сбоя оборудования произошла непредвиденная детонация газовоздушной смеси на одном из котлов", что повлекло частичное разрушение кирпичной кладки котла и дымовой трубы. Газовые коммуникации происшествие не затронуло. Опасности для жителей нет. Как подчеркивает компания, инцидент произошел в день окончания отопительного сезона.
"Тем не менее котельная на ул. Блинова также обеспечивает и горячее водоснабжение. Котельная приостановлена на профилактику на 2 недели, но просим жителей не беспокоиться. За это время будут проведены и обязательные ежегодные работы, которые были запланированы на июнь", - отмечается в сообщении.
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