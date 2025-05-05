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На месте взрыва в доме в Москве продолжили пожарно-техническую экспертизу - РИА Новости, 05.05.2025
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11:44 05.05.2025
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На месте взрыва в доме в Москве продолжили пожарно-техническую экспертизу
На месте взрыва в доме в Москве продолжили пожарно-техническую экспертизу - РИА Новости, 05.05.2025
На месте взрыва в доме в Москве продолжили пожарно-техническую экспертизу
Пожарно-техническая экспертиза продолжается на месте взрыва в девятиэтажном жилом доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы для установления точной... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T11:44:00+03:00
2025-05-05T11:44:00+03:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пожарно-техническая экспертиза продолжается на месте взрыва в девятиэтажном жилом доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы для установления точной причины происшествия, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее ГСУ СК по Москве сообщало, что в целях установления точной причины возгорания в доме на юго-западе Москвы будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая. "Проведение пожарно-технической экспертизы на месте взрыва продолжается", - сказал собеседник агентства. В воскресенье вечером на девятом этаже дома №39 по улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы произошел взрыв, загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Около 23.00 мск пожар ликвидировали. Погибли три человека.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв газа в жилом доме на юго-западе Москвы
На месте взрыва в доме в Москве продолжили пожарно-техническую экспертизу

На месте взрыва в доме на юго-западе Москвы идет пожарно-техническая экспертиза

© АГН "Москва" / Денис ВоронинЛиквидация последствий пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве
Ликвидация последствий пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Ликвидация последствий пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пожарно-техническая экспертиза продолжается на месте взрыва в девятиэтажном жилом доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы для установления точной причины происшествия, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее ГСУ СК по Москве сообщало, что в целях установления точной причины возгорания в доме на юго-западе Москвы будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая.
© АГН "Москва" / Денис ВоронинЛиквидация последствий пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве
Ликвидация последствий пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Ликвидация последствий пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве
"Проведение пожарно-технической экспертизы на месте взрыва продолжается", - сказал собеседник агентства.
В воскресенье вечером на девятом этаже дома №39 по улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы произошел взрыв, загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Около 23.00 мск пожар ликвидировали. Погибли три человека.
Ликвидация последствий пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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Вчера, 11:04
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв газа в жилом доме на юго-западе Москвы
 
 
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