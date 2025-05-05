https://ria.ru/20250505/vzryv-2015006831.html

На месте взрыва в доме в Москве продолжили пожарно-техническую экспертизу

На месте взрыва в доме в Москве продолжили пожарно-техническую экспертизу - РИА Новости, 05.05.2025

На месте взрыва в доме в Москве продолжили пожарно-техническую экспертизу

Пожарно-техническая экспертиза продолжается на месте взрыва в девятиэтажном жилом доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы для установления точной... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T11:44:00+03:00

2025-05-05T11:44:00+03:00

2025-05-05T11:44:00+03:00

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пожарно-техническая экспертиза продолжается на месте взрыва в девятиэтажном жилом доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы для установления точной причины происшествия, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее ГСУ СК по Москве сообщало, что в целях установления точной причины возгорания в доме на юго-западе Москвы будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая. "Проведение пожарно-технической экспертизы на месте взрыва продолжается", - сказал собеседник агентства. В воскресенье вечером на девятом этаже дома №39 по улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы произошел взрыв, загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Около 23.00 мск пожар ликвидировали. Погибли три человека.

https://ria.ru/20250505/moskva-2014995670.html

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы