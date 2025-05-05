Тела погибших при взрыве в Москве направили в морг для опознания
Тела трех погибших при взрыве в Москве направили в морг для опознания
© АГН "Москва" / Денис ВоронинЛиквидация последствий пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве
Ликвидация последствий пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Тела троих погибших при взрыве в девятиэтажке на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы после завершения следственных действий направлены в морг для опознания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"По окончании следственных действий тела всех трех погибших извлечены спасателями и в 04.00 понедельника направлены в морг для опознания", - сказал собеседник агентства.
© АГН "Москва" / Денис ВоронинЛиквидация последствий пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве
Ликвидация последствий пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве
Он уточнил, что до завершения следственных действий тела погибших находились на месте их обнаружения после тушения пожара - на балконе дома.
В воскресенье вечером на девятом этаже дома №39 по улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы произошел взрыв, загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Около 23.00 мск пожар ликвидировали. Погибли три человека.
© АГН "Москва" / Денис ВоронинЛиквидация последствий пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве
Ликвидация последствий пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве