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Тела погибших при взрыве в Москве направили в морг для опознания - РИА Новости, 05.05.2025
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10:57 05.05.2025
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Тела погибших при взрыве в Москве направили в морг для опознания
Тела погибших при взрыве в Москве направили в морг для опознания - РИА Новости, 05.05.2025
Тела погибших при взрыве в Москве направили в морг для опознания
Тела троих погибших при взрыве в девятиэтажке на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы после завершения следственных действий направлены в морг для... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T10:57:00+03:00
2025-05-05T10:57:00+03:00
происшествия
москва
взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Тела троих погибших при взрыве в девятиэтажке на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы после завершения следственных действий направлены в морг для опознания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "По окончании следственных действий тела всех трех погибших извлечены спасателями и в 04.00 понедельника направлены в морг для опознания", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что до завершения следственных действий тела погибших находились на месте их обнаружения после тушения пожара - на балконе дома. В воскресенье вечером на девятом этаже дома №39 по улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы произошел взрыв, загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Около 23.00 мск пожар ликвидировали. Погибли три человека.
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происшествия, москва, взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
Происшествия, Москва, Взрыв газа в жилом доме на юго-западе Москвы
Тела погибших при взрыве в Москве направили в морг для опознания

Тела трех погибших при взрыве в Москве направили в морг для опознания

© АГН "Москва" / Денис ВоронинЛиквидация последствий пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве
Ликвидация последствий пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Ликвидация последствий пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Тела троих погибших при взрыве в девятиэтажке на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы после завершения следственных действий направлены в морг для опознания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"По окончании следственных действий тела всех трех погибших извлечены спасателями и в 04.00 понедельника направлены в морг для опознания", - сказал собеседник агентства.
© АГН "Москва" / Денис ВоронинЛиквидация последствий пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве
Ликвидация последствий пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Ликвидация последствий пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве
Он уточнил, что до завершения следственных действий тела погибших находились на месте их обнаружения после тушения пожара - на балконе дома.
В воскресенье вечером на девятом этаже дома №39 по улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы произошел взрыв, загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Около 23.00 мск пожар ликвидировали. Погибли три человека.
© АГН "Москва" / Денис ВоронинЛиквидация последствий пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве
Ликвидация последствий пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Ликвидация последствий пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве
 
ПроисшествияМоскваВзрыв газа в жилом доме на юго-западе Москвы
 
 
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