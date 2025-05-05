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Тела погибших при взрыве в Москве направили в морг для опознания

Тела погибших при взрыве в Москве направили в морг для опознания - РИА Новости, 05.05.2025

Тела погибших при взрыве в Москве направили в морг для опознания

Тела троих погибших при взрыве в девятиэтажке на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы после завершения следственных действий направлены в морг для... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T10:57:00+03:00

2025-05-05T10:57:00+03:00

2025-05-05T10:57:00+03:00

происшествия

москва

взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Тела троих погибших при взрыве в девятиэтажке на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы после завершения следственных действий направлены в морг для опознания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "По окончании следственных действий тела всех трех погибших извлечены спасателями и в 04.00 понедельника направлены в морг для опознания", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что до завершения следственных действий тела погибших находились на месте их обнаружения после тушения пожара - на балконе дома. В воскресенье вечером на девятом этаже дома №39 по улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы произошел взрыв, загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Около 23.00 мск пожар ликвидировали. Погибли три человека.

москва

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2025

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происшествия, москва, взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы