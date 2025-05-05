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Выплаты пострадавшим от паводка начнут выдавать в Тюменской области

Выплаты пострадавшим от паводка начнут выдавать в Тюменской области - РИА Новости, 05.05.2025

Выплаты пострадавшим от паводка начнут выдавать в Тюменской области

Более тысячи заявлений на получение единовременной материальной помощи в связи с паводком принято от жителей Тюменской области, около половины из них... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T17:41:00+03:00

2025-05-05T17:41:00+03:00

2025-05-05T17:41:00+03:00

тюменская область

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 5 мая – РИА Новости. Более тысячи заявлений на получение единовременной материальной помощи в связи с паводком принято от жителей Тюменской области, около половины из них рассмотрены положительно, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. "Продолжаем поддерживать земляков в Казанском и Абатском районах, пострадавших от паводка. На помощь в размере 15 675 рублей могут рассчитывать жители населенных пунктов, в которых установлен режим ЧС регионального уровня… К 5 мая поступило уже 1071 заявление о предоставлении выплаты. Почти половина из них рассмотрена, принято положительное решение. Остальные заявки находятся в работе", - сообщил губернатор Александр Моор. Губернатор отметил, что на единовременную материальную помощь могут рассчитывать те, чья ситуация соответствует любому из трех условий: нет возможности жить в своих домах, прервано транспортное сообщение с населенными пунктами без режима ЧС, нарушены санитарно-эпидемиологические нормы. Выплаты жители региона начнут получать уже во вторник, пояснили РИА Новости в информационном центре облправительства. Режим повышенной готовности по паводку в Тюменской области действует с 27 марта. С 28 апреля режим ЧС муниципального уровня был введен в Казанском районе. С 1 мая режим ЧС регионального уровня действует в деревнях Малые Ярки, Боровлянка, Копотилово и селе Пешнево Казанского района, а также в деревне Земляная Абатского района. С 3 мая — в селе Афонькино, деревнях Паленка, Новогеоргиевка, Викторовка Казанского района. Как ранее сообщал губернатор, режим ЧС позволяет региональному правительству и органам местного самоуправления более оперативно принимать решения для борьбы с паводком и ликвидации последствий, используя финансовые средства и материальные ресурсы из резервных фондов. При возникновении угрозы подтопления режим ЧС регионального уровня могут ввести в остальных населенных пунктах Казанского и Абатского районов, а также в Викуловском, Ишимском районах и городе Ишиме.

https://ria.ru/20250429/klaster-2014150796.html

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тюменская область

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тюменская область, александр моор