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Выплаты пострадавшим от паводка начнут выдавать в Тюменской области - РИА Новости, 05.05.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
17:41 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/vyplaty-2015123403.html
Выплаты пострадавшим от паводка начнут выдавать в Тюменской области
Выплаты пострадавшим от паводка начнут выдавать в Тюменской области - РИА Новости, 05.05.2025
Выплаты пострадавшим от паводка начнут выдавать в Тюменской области
Более тысячи заявлений на получение единовременной материальной помощи в связи с паводком принято от жителей Тюменской области, около половины из них... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T17:41:00+03:00
2025-05-05T17:41:00+03:00
тюменская область
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 5 мая – РИА Новости. Более тысячи заявлений на получение единовременной материальной помощи в связи с паводком принято от жителей Тюменской области, около половины из них рассмотрены положительно, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. "Продолжаем поддерживать земляков в Казанском и Абатском районах, пострадавших от паводка. На помощь в размере 15 675 рублей могут рассчитывать жители населенных пунктов, в которых установлен режим ЧС регионального уровня… К 5 мая поступило уже 1071 заявление о предоставлении выплаты. Почти половина из них рассмотрена, принято положительное решение. Остальные заявки находятся в работе", - сообщил губернатор Александр Моор. Губернатор отметил, что на единовременную материальную помощь могут рассчитывать те, чья ситуация соответствует любому из трех условий: нет возможности жить в своих домах, прервано транспортное сообщение с населенными пунктами без режима ЧС, нарушены санитарно-эпидемиологические нормы. Выплаты жители региона начнут получать уже во вторник, пояснили РИА Новости в информационном центре облправительства. Режим повышенной готовности по паводку в Тюменской области действует с 27 марта. С 28 апреля режим ЧС муниципального уровня был введен в Казанском районе. С 1 мая режим ЧС регионального уровня действует в деревнях Малые Ярки, Боровлянка, Копотилово и селе Пешнево Казанского района, а также в деревне Земляная Абатского района. С 3 мая — в селе Афонькино, деревнях Паленка, Новогеоргиевка, Викторовка Казанского района. Как ранее сообщал губернатор, режим ЧС позволяет региональному правительству и органам местного самоуправления более оперативно принимать решения для борьбы с паводком и ликвидации последствий, используя финансовые средства и материальные ресурсы из резервных фондов. При возникновении угрозы подтопления режим ЧС регионального уровня могут ввести в остальных населенных пунктах Казанского и Абатского районов, а также в Викуловском, Ишимском районах и городе Ишиме.
https://ria.ru/20250429/klaster-2014150796.html
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тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор
Выплаты пострадавшим от паводка начнут выдавать в Тюменской области

Моор: пострадавшие от паводка в Тюменской области получат выплаты

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 5 мая – РИА Новости. Более тысячи заявлений на получение единовременной материальной помощи в связи с паводком принято от жителей Тюменской области, около половины из них рассмотрены положительно, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Продолжаем поддерживать земляков в Казанском и Абатском районах, пострадавших от паводка. На помощь в размере 15 675 рублей могут рассчитывать жители населенных пунктов, в которых установлен режим ЧС регионального уровня… К 5 мая поступило уже 1071 заявление о предоставлении выплаты. Почти половина из них рассмотрена, принято положительное решение. Остальные заявки находятся в работе", - сообщил губернатор Александр Моор.
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Губернатор отметил, что на единовременную материальную помощь могут рассчитывать те, чья ситуация соответствует любому из трех условий: нет возможности жить в своих домах, прервано транспортное сообщение с населенными пунктами без режима ЧС, нарушены санитарно-эпидемиологические нормы.
Выплаты жители региона начнут получать уже во вторник, пояснили РИА Новости в информационном центре облправительства.
Режим повышенной готовности по паводку в Тюменской области действует с 27 марта. С 28 апреля режим ЧС муниципального уровня был введен в Казанском районе. С 1 мая режим ЧС регионального уровня действует в деревнях Малые Ярки, Боровлянка, Копотилово и селе Пешнево Казанского района, а также в деревне Земляная Абатского района. С 3 мая — в селе Афонькино, деревнях Паленка, Новогеоргиевка, Викторовка Казанского района.
Как ранее сообщал губернатор, режим ЧС позволяет региональному правительству и органам местного самоуправления более оперативно принимать решения для борьбы с паводком и ликвидации последствий, используя финансовые средства и материальные ресурсы из резервных фондов. При возникновении угрозы подтопления режим ЧС регионального уровня могут ввести в остальных населенных пунктах Казанского и Абатского районов, а также в Викуловском, Ишимском районах и городе Ишиме.
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