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Эксперт объяснил, когда аренда жилья выгоднее покупки - РИА Новости, 05.05.2025
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02:15 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/vygoda-2014739812.html
Эксперт объяснил, когда аренда жилья выгоднее покупки
Эксперт объяснил, когда аренда жилья выгоднее покупки - РИА Новости, 05.05.2025
Эксперт объяснил, когда аренда жилья выгоднее покупки
Снимать жилье и инвестировать деньги во многих случаях выгоднее, чем покупать, даже с учетом текущих цен, рассказал агентству "Прайм" финансовый консультант,... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T02:15:00+03:00
2025-05-05T02:15:00+03:00
общество
россия
жилье
алексей родин
моифинансы.рф
деньги
вклады
недвижимость
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Снимать жилье и инвестировать деньги во многих случаях выгоднее, чем покупать, даже с учетом текущих цен, рассказал агентству "Прайм" финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Алексей Родин.Он привел пример, когда при наличии 15 миллионов рублей можно купить квартиру, а можно снимать, отправив всю сумму на банковский вклад. При стоимости аренды 60 тысяч рублей в месяц в год вы получите свободные 2,28 миллиона рублей, отметил финансист.Если на руках только 5 миллионов рублей, можно рассмотреть ипотеку с первоначальным взносом 110 или 240 тысяч рублей в зависимости от условий. Если же эти деньги положить в банк, за вычетом аренды на руках останется 280 тысяч рублей в год."Учитывая инфляцию, за 30 лет стоимость квартиры увеличится с 15 до 150 миллионов рублей. Если же эти 15 миллионов вложить в облигации и арендовать аналогичную квартиру, то при средней доходность портфеля 13% за 30 лет капитал вырастет до 159,5 миллиона рублей", — подсчитал Родин.
https://ria.ru/20250413/ekonomiya-2010950639.html
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общество, россия, жилье, алексей родин, моифинансы.рф, деньги, вклады, недвижимость
Общество, Россия, Жилье, Алексей Родин, Моифинансы.рф, Деньги, Вклады, Недвижимость
Эксперт объяснил, когда аренда жилья выгоднее покупки

Финансист Родин: аренда жилья выгоднее покупки при наличии 15 миллионов рублей

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Снимать жилье и инвестировать деньги во многих случаях выгоднее, чем покупать, даже с учетом текущих цен, рассказал агентству "Прайм" финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Алексей Родин.
Он привел пример, когда при наличии 15 миллионов рублей можно купить квартиру, а можно снимать, отправив всю сумму на банковский вклад. При стоимости аренды 60 тысяч рублей в месяц в год вы получите свободные 2,28 миллиона рублей, отметил финансист.
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Если на руках только 5 миллионов рублей, можно рассмотреть ипотеку с первоначальным взносом 110 или 240 тысяч рублей в зависимости от условий. Если же эти деньги положить в банк, за вычетом аренды на руках останется 280 тысяч рублей в год.
"Учитывая инфляцию, за 30 лет стоимость квартиры увеличится с 15 до 150 миллионов рублей. Если же эти 15 миллионов вложить в облигации и арендовать аналогичную квартиру, то при средней доходность портфеля 13% за 30 лет капитал вырастет до 159,5 миллиона рублей", — подсчитал Родин.
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ОбществоРоссияЖильеАлексей РодинМоифинансы.рфДеньгиВкладыНедвижимость
 
 
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