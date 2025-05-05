https://ria.ru/20250505/vygoda-2014739812.html

Эксперт объяснил, когда аренда жилья выгоднее покупки

Эксперт объяснил, когда аренда жилья выгоднее покупки - РИА Новости, 05.05.2025

Эксперт объяснил, когда аренда жилья выгоднее покупки

Снимать жилье и инвестировать деньги во многих случаях выгоднее, чем покупать, даже с учетом текущих цен, рассказал агентству "Прайм" финансовый консультант,... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T02:15:00+03:00

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2025-05-05T02:15:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Снимать жилье и инвестировать деньги во многих случаях выгоднее, чем покупать, даже с учетом текущих цен, рассказал агентству "Прайм" финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Алексей Родин.Он привел пример, когда при наличии 15 миллионов рублей можно купить квартиру, а можно снимать, отправив всю сумму на банковский вклад. При стоимости аренды 60 тысяч рублей в месяц в год вы получите свободные 2,28 миллиона рублей, отметил финансист.Если на руках только 5 миллионов рублей, можно рассмотреть ипотеку с первоначальным взносом 110 или 240 тысяч рублей в зависимости от условий. Если же эти деньги положить в банк, за вычетом аренды на руках останется 280 тысяч рублей в год."Учитывая инфляцию, за 30 лет стоимость квартиры увеличится с 15 до 150 миллионов рублей. Если же эти 15 миллионов вложить в облигации и арендовать аналогичную квартиру, то при средней доходность портфеля 13% за 30 лет капитал вырастет до 159,5 миллиона рублей", — подсчитал Родин.

https://ria.ru/20250413/ekonomiya-2010950639.html

https://ria.ru/20250410/dengi-2010358891.html

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общество, россия, жилье, алексей родин, моифинансы.рф, деньги, вклады, недвижимость