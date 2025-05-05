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ВСУ за сутки выпустили 250 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 05.05.2025
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09:36 05.05.2025 (обновлено: 09:38 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/vsu-2014975492.html
ВСУ за сутки выпустили 250 снарядов по Белгородской области
ВСУ за сутки выпустили 250 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 05.05.2025
ВСУ за сутки выпустили 250 снарядов по Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области порядка 250 снарядами, четыре мирных жителя пострадали, сообщил глава региона... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T09:36:00+03:00
2025-05-05T09:38:00+03:00
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области порядка 250 снарядами, четыре мирных жителя пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 40 населенных пункта в восьми районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 248 снарядов и зафиксированы атаки 100 беспилотниками, из них 12 дронов были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях, храме, двух магазинах, социальном объекте, автобусе, двух автомобилях, сельхозпредприятии и двух единицах спецтехнике. "В Волоконовском районе хутор Старый подвергся обстрелу 10 боеприпасами, село Тишанка атаковано 2 беспилотниками... В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Мокрая Орловка, Пороз и Сподарюшино выпущено 23 боеприпаса в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 13 беспилотников. Последствий нет. В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Романовка и Староселье подверглись 38 обстрелам, в ходе которых выпущено 206 боеприпасов, и атакованы 49 беспилотниками", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по 9 населенным пунктам выпущено 3 боеприпаса и совершены атаки 8 беспилотников. В селе Беловское в результате детонации мины ранен мирный житель. В Борисовском районе три села атакованы 9 беспилотниками. Вследствие удара дрона по автобусу в селе Богун-Городок ранены трое мужчин. В Валуйском округе по семи населенным пунктам выпущено 6 снарядов и совершены атаки 6 беспилотников. "В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка, а также хутор Панков атакованы 12 беспилотниками… В Яковлевском муниципальном округе по селу Мощёное произведена атака одного беспилотника", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250504/vsu-2014913032.html
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белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ за сутки выпустили 250 снарядов по Белгородской области

Гладков: ВСУ за сутки выпустили 250 снарядов по Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области порядка 250 снарядами, четыре мирных жителя пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 40 населенных пункта в восьми районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 248 снарядов и зафиксированы атаки 100 беспилотниками, из них 12 дронов были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях, храме, двух магазинах, социальном объекте, автобусе, двух автомобилях, сельхозпредприятии и двух единицах спецтехнике.
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"В Волоконовском районе хутор Старый подвергся обстрелу 10 боеприпасами, село Тишанка атаковано 2 беспилотниками... В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Мокрая Орловка, Пороз и Сподарюшино выпущено 23 боеприпаса в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 13 беспилотников. Последствий нет. В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Романовка и Староселье подверглись 38 обстрелам, в ходе которых выпущено 206 боеприпасов, и атакованы 49 беспилотниками", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по 9 населенным пунктам выпущено 3 боеприпаса и совершены атаки 8 беспилотников. В селе Беловское в результате детонации мины ранен мирный житель. В Борисовском районе три села атакованы 9 беспилотниками. Вследствие удара дрона по автобусу в селе Богун-Городок ранены трое мужчин. В Валуйском округе по семи населенным пунктам выпущено 6 снарядов и совершены атаки 6 беспилотников.
"В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка, а также хутор Панков атакованы 12 беспилотниками… В Яковлевском муниципальном округе по селу Мощёное произведена атака одного беспилотника", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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