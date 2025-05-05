В СНГ назвали сохранение правды о войне и победе над фашизмом общей задачей
Петришенко: страны СНГ должны сохранить правду о Великой Отечественной войне
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине. Архивное фото
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МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Страны СНГ должны сохранить и передать будущим поколениям правду о страшных годах Великой Отечественный войны и Великой Победе над фашизмом, заявил первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко на митинге-реквиеме у мемориальной доски Героя Советского Союза Домулло Азизова в Минске.
Уроженец Таджикистана Азизов погиб в боях за освобождение Белоруссии в 1943 году. В честь Азизова в Минске названа улица, его имя носит и одна из школ. К мемориальной доске цветы возложили постпреды СНГ, руководство исполкома Содружества.
"Сегодня неделя торжественная, предпраздничная, у каждого человека предвкушение самого важного, наверное, в наших странах праздника - дня Великой Победы. Только благодаря сплоченности и единству всех народов Советского Союза нам удалось выстоять, победить, отстроить заново страну. Да, в настоящее время мы - суверенные государства, входящие в Содружество независимых государств, но мы и дальше должны нашу фундаментальную основу, которая связана с нашей исторической памятью, нашей общей историей, нашей Великой Победой, нести в будущее поколение", - сказал Петришенко.
По его словам, сейчас пытаются внести ложь и фальсификации в умы, в сердца молодых поколений. "И наша задача - мы должны нести истинную правду о тех страшных годах, в которые выстояла наша великая страна и победила фашизм, и не только победила, а и освободила Европу. Мы должны всегда это помнить", - сказал первый зам генсека СНГ.
Петришенко напомнил, что в обращении лидеров стран СНГ в связи с 80-летием Победы есть призыв бороться с фальсификацией истории, отстаивать правду о великом подвиге советского народа и советского солдата. "Самое главное - хранить мир в наших странах и беречь то великое наследие, которое нам досталось от поколения победителей", - сказал Петришенко.
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