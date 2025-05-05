https://ria.ru/20250505/voyna-2015002259.html

В СНГ назвали сохранение правды о войне и победе над фашизмом общей задачей

В СНГ назвали сохранение правды о войне и победе над фашизмом общей задачей - РИА Новости, 05.05.2025

В СНГ назвали сохранение правды о войне и победе над фашизмом общей задачей

Страны СНГ должны сохранить и передать будущим поколениям правду о страшных годах Великой Отечественный войны и Великой Победе над фашизмом, заявил первый... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T11:35:00+03:00

2025-05-05T11:35:00+03:00

2025-05-05T11:35:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

минск

таджикистан

белоруссия

игорь петришенко

снг

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Страны СНГ должны сохранить и передать будущим поколениям правду о страшных годах Великой Отечественный войны и Великой Победе над фашизмом, заявил первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко на митинге-реквиеме у мемориальной доски Героя Советского Союза Домулло Азизова в Минске. Уроженец Таджикистана Азизов погиб в боях за освобождение Белоруссии в 1943 году. В честь Азизова в Минске названа улица, его имя носит и одна из школ. К мемориальной доске цветы возложили постпреды СНГ, руководство исполкома Содружества. "Сегодня неделя торжественная, предпраздничная, у каждого человека предвкушение самого важного, наверное, в наших странах праздника - дня Великой Победы. Только благодаря сплоченности и единству всех народов Советского Союза нам удалось выстоять, победить, отстроить заново страну. Да, в настоящее время мы - суверенные государства, входящие в Содружество независимых государств, но мы и дальше должны нашу фундаментальную основу, которая связана с нашей исторической памятью, нашей общей историей, нашей Великой Победой, нести в будущее поколение", - сказал Петришенко. По его словам, сейчас пытаются внести ложь и фальсификации в умы, в сердца молодых поколений. "И наша задача - мы должны нести истинную правду о тех страшных годах, в которые выстояла наша великая страна и победила фашизм, и не только победила, а и освободила Европу. Мы должны всегда это помнить", - сказал первый зам генсека СНГ. Петришенко напомнил, что в обращении лидеров стран СНГ в связи с 80-летием Победы есть призыв бороться с фальсификацией истории, отстаивать правду о великом подвиге советского народа и советского солдата. "Самое главное - хранить мир в наших странах и беречь то великое наследие, которое нам досталось от поколения победителей", - сказал Петришенко.

https://ria.ru/20250505/pobeda-2014970250.html

https://ria.ru/20250503/pobeda-2014662773.html

минск

таджикистан

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

минск, таджикистан, белоруссия, игорь петришенко, снг, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире