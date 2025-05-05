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В СНГ назвали сохранение правды о войне и победе над фашизмом общей задачей - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:35 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/voyna-2015002259.html
В СНГ назвали сохранение правды о войне и победе над фашизмом общей задачей
В СНГ назвали сохранение правды о войне и победе над фашизмом общей задачей - РИА Новости, 05.05.2025
В СНГ назвали сохранение правды о войне и победе над фашизмом общей задачей
Страны СНГ должны сохранить и передать будущим поколениям правду о страшных годах Великой Отечественный войны и Великой Победе над фашизмом, заявил первый... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T11:35:00+03:00
2025-05-05T11:35:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
минск
таджикистан
белоруссия
игорь петришенко
снг
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Страны СНГ должны сохранить и передать будущим поколениям правду о страшных годах Великой Отечественный войны и Великой Победе над фашизмом, заявил первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко на митинге-реквиеме у мемориальной доски Героя Советского Союза Домулло Азизова в Минске. Уроженец Таджикистана Азизов погиб в боях за освобождение Белоруссии в 1943 году. В честь Азизова в Минске названа улица, его имя носит и одна из школ. К мемориальной доске цветы возложили постпреды СНГ, руководство исполкома Содружества. "Сегодня неделя торжественная, предпраздничная, у каждого человека предвкушение самого важного, наверное, в наших странах праздника - дня Великой Победы. Только благодаря сплоченности и единству всех народов Советского Союза нам удалось выстоять, победить, отстроить заново страну. Да, в настоящее время мы - суверенные государства, входящие в Содружество независимых государств, но мы и дальше должны нашу фундаментальную основу, которая связана с нашей исторической памятью, нашей общей историей, нашей Великой Победой, нести в будущее поколение", - сказал Петришенко. По его словам, сейчас пытаются внести ложь и фальсификации в умы, в сердца молодых поколений. "И наша задача - мы должны нести истинную правду о тех страшных годах, в которые выстояла наша великая страна и победила фашизм, и не только победила, а и освободила Европу. Мы должны всегда это помнить", - сказал первый зам генсека СНГ. Петришенко напомнил, что в обращении лидеров стран СНГ в связи с 80-летием Победы есть призыв бороться с фальсификацией истории, отстаивать правду о великом подвиге советского народа и советского солдата. "Самое главное - хранить мир в наших странах и беречь то великое наследие, которое нам досталось от поколения победителей", - сказал Петришенко.
https://ria.ru/20250505/pobeda-2014970250.html
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минск, таджикистан, белоруссия, игорь петришенко, снг, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Минск, Таджикистан, Белоруссия, Игорь Петришенко, СНГ, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире
В СНГ назвали сохранение правды о войне и победе над фашизмом общей задачей

Петришенко: страны СНГ должны сохранить правду о Великой Отечественной войне

© РИА Новости / Владимир Гребнев | Перейти в медиабанкЗнамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Владимир Гребнев
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Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине. Архивное фото
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МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Страны СНГ должны сохранить и передать будущим поколениям правду о страшных годах Великой Отечественный войны и Великой Победе над фашизмом, заявил первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко на митинге-реквиеме у мемориальной доски Героя Советского Союза Домулло Азизова в Минске.
Уроженец Таджикистана Азизов погиб в боях за освобождение Белоруссии в 1943 году. В честь Азизова в Минске названа улица, его имя носит и одна из школ. К мемориальной доске цветы возложили постпреды СНГ, руководство исполкома Содружества.
Солдаты идут в бой - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Ветеран назвал народы СССР большим кулаком, раздавившим фашистскую гадину
Вчера, 09:19
"Сегодня неделя торжественная, предпраздничная, у каждого человека предвкушение самого важного, наверное, в наших странах праздника - дня Великой Победы. Только благодаря сплоченности и единству всех народов Советского Союза нам удалось выстоять, победить, отстроить заново страну. Да, в настоящее время мы - суверенные государства, входящие в Содружество независимых государств, но мы и дальше должны нашу фундаментальную основу, которая связана с нашей исторической памятью, нашей общей историей, нашей Великой Победой, нести в будущее поколение", - сказал Петришенко.
По его словам, сейчас пытаются внести ложь и фальсификации в умы, в сердца молодых поколений. "И наша задача - мы должны нести истинную правду о тех страшных годах, в которые выстояла наша великая страна и победила фашизм, и не только победила, а и освободила Европу. Мы должны всегда это помнить", - сказал первый зам генсека СНГ.
Петришенко напомнил, что в обращении лидеров стран СНГ в связи с 80-летием Победы есть призыв бороться с фальсификацией истории, отстаивать правду о великом подвиге советского народа и советского солдата. "Самое главное - хранить мир в наших странах и беречь то великое наследие, которое нам досталось от поколения победителей", - сказал Петришенко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Великая Победа в одной цитате
3 мая, 08:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМинскТаджикистанБелоруссияИгорь ПетришенкоСНГДень Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ мире
 
 
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