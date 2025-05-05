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Волонтеры из Магаданской области формируют аптечки для бойцов в зоне СВО
Волонтеры из Магаданской области формируют аптечки для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 05.05.2025
Волонтеры из Магаданской области формируют аптечки для бойцов в зоне СВО
Магаданские волонтеры во время командировки в ДНР на гуманитарном складе Магаданской области в свободное от выездов время формируют аптечки для участников СВО,... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T15:34:00+03:00
2025-05-05T15:34:00+03:00
2025-05-05T15:34:00+03:00
надежные люди
магаданская область
боевое братство
донецкая народная республика
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МАГАДАН, 5 мая - РИА Новости. Магаданские волонтеры во время командировки в ДНР на гуманитарном складе Магаданской области в свободное от выездов время формируют аптечки для участников СВО, сообщил руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "В каждой аптечке препараты и принадлежности более двадцати наименований - кровоостанавливающие жгуты, турникеты, противоожоговые повязки, бинты для тампонады, индивидуальные перевязочные пакеты, спасательные термоодеяла, обезболивающие и противовоспалительные препараты. Уже собрали более ста комплектов аптечек", - написал в своем Telegram-канале Козлов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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магаданская область, боевое братство, донецкая народная республика, сво
Надежные люди, Магаданская область, Боевое братство, Донецкая Народная Республика, СВО
Волонтеры из Магаданской области формируют аптечки для бойцов в зоне СВО
Волонтеры из Магаданской области формируют аптечки для бойцов на складе в ДНР