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Видеопроекции ко Дню Победы покажут на стенах Нижегородского кремля - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:11 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/videoproektsii-2015075422.html
Видеопроекции ко Дню Победы покажут на стенах Нижегородского кремля
Видеопроекции ко Дню Победы покажут на стенах Нижегородского кремля - РИА Новости, 05.05.2025
Видеопроекции ко Дню Победы покажут на стенах Нижегородского кремля
Праздничная видеопроекция, посвященная подвигу советского народа, украсит стены Дмитриевской башни Нижегородского кремля в День Победы, сообщают организаторы. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T15:11:00+03:00
2025-05-05T15:11:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
ленинград
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Праздничная видеопроекция, посвященная подвигу советского народа, украсит стены Дмитриевской башни Нижегородского кремля в День Победы, сообщают организаторы. "Сначала на башне появится заставка с надписью "Гордимся! 1941-1945. 80 Победа!", затем она окрасится в алое зарево, на котором появится образ солдата, отважно идущего вперед. Затем башня будет "превращаться" в альбом с фотографиями военных лет; в завод, производящий технику, а также демонстрировать значимые символы Победы и памяти - Георгиевскую ленту и алые гвоздики", - говорится в сообщении. Увидеть праздничную видеопроекцию можно будет с 20.00 9 мая до 02.00 10 мая. Кроме того, ежедневно с 8 по 11 мая с 12.00 до 22.00 у Вечного огня в Нижегородском кремле будет работать интерактивная инсталляция "Память сквозь время". "Инсталляция представляет собой прямоугольную конструкцию из LED-экранов, которые оснащены датчиками, реагирующими на движение зрителей. При приближении человека дым на экране рассеивается, и возникают кадры военной хроники: оборона Брестской крепости, операция "Кольцо", освобождение Ленинграда и другие значимые исторические вехи, которые шаг за шагом вели к героической Победе. Таким образом, зрители погружаются в контекст, как бы становясь участниками происходящего", - отмечается в сообщении.
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80-летие победы в великой отечественной войне, ленинград
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ленинград
Видеопроекции ко Дню Победы покажут на стенах Нижегородского кремля

Видеопроекции, посвященные Дню Победы, покажут на стенах Нижегородского кремля

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкНижегородский Кремль
Нижегородский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Праздничная видеопроекция, посвященная подвигу советского народа, украсит стены Дмитриевской башни Нижегородского кремля в День Победы, сообщают организаторы.
«
"Сначала на башне появится заставка с надписью "Гордимся! 1941-1945. 80 Победа!", затем она окрасится в алое зарево, на котором появится образ солдата, отважно идущего вперед. Затем башня будет "превращаться" в альбом с фотографиями военных лет; в завод, производящий технику, а также демонстрировать значимые символы Победы и памяти - Георгиевскую ленту и алые гвоздики", - говорится в сообщении.
Увидеть праздничную видеопроекцию можно будет с 20.00 9 мая до 02.00 10 мая.
Кроме того, ежедневно с 8 по 11 мая с 12.00 до 22.00 у Вечного огня в Нижегородском кремле будет работать интерактивная инсталляция "Память сквозь время".
"Инсталляция представляет собой прямоугольную конструкцию из LED-экранов, которые оснащены датчиками, реагирующими на движение зрителей. При приближении человека дым на экране рассеивается, и возникают кадры военной хроники: оборона Брестской крепости, операция "Кольцо", освобождение Ленинграда и другие значимые исторические вехи, которые шаг за шагом вели к героической Победе. Таким образом, зрители погружаются в контекст, как бы становясь участниками происходящего", - отмечается в сообщении.
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