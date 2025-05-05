https://ria.ru/20250505/videoproektsii-2015075422.html

Видеопроекции ко Дню Победы покажут на стенах Нижегородского кремля

Видеопроекции ко Дню Победы покажут на стенах Нижегородского кремля - РИА Новости, 05.05.2025

Видеопроекции ко Дню Победы покажут на стенах Нижегородского кремля

Праздничная видеопроекция, посвященная подвигу советского народа, украсит стены Дмитриевской башни Нижегородского кремля в День Победы, сообщают организаторы. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T15:11:00+03:00

2025-05-05T15:11:00+03:00

2025-05-05T15:11:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

ленинград

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Праздничная видеопроекция, посвященная подвигу советского народа, украсит стены Дмитриевской башни Нижегородского кремля в День Победы, сообщают организаторы. "Сначала на башне появится заставка с надписью "Гордимся! 1941-1945. 80 Победа!", затем она окрасится в алое зарево, на котором появится образ солдата, отважно идущего вперед. Затем башня будет "превращаться" в альбом с фотографиями военных лет; в завод, производящий технику, а также демонстрировать значимые символы Победы и памяти - Георгиевскую ленту и алые гвоздики", - говорится в сообщении. Увидеть праздничную видеопроекцию можно будет с 20.00 9 мая до 02.00 10 мая. Кроме того, ежедневно с 8 по 11 мая с 12.00 до 22.00 у Вечного огня в Нижегородском кремле будет работать интерактивная инсталляция "Память сквозь время". "Инсталляция представляет собой прямоугольную конструкцию из LED-экранов, которые оснащены датчиками, реагирующими на движение зрителей. При приближении человека дым на экране рассеивается, и возникают кадры военной хроники: оборона Брестской крепости, операция "Кольцо", освобождение Ленинграда и другие значимые исторические вехи, которые шаг за шагом вели к героической Победе. Таким образом, зрители погружаются в контекст, как бы становясь участниками происходящего", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250505/sochi-2015061848.html

ленинград

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80-летие победы в великой отечественной войне, ленинград