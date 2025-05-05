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В Душанбе участникам и инвалидам ВОВ выплатят более двух тысяч долларов - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:36 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/veterany-2015081702.html
В Душанбе участникам и инвалидам ВОВ выплатят более двух тысяч долларов
В Душанбе участникам и инвалидам ВОВ выплатят более двух тысяч долларов - РИА Новости, 05.05.2025
В Душанбе участникам и инвалидам ВОВ выплатят более двух тысяч долларов
Мэр Душанбе Рустам Эмомали распорядился в преддверии Дня Победы оказать единовременную помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, каждому из них РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T15:36:00+03:00
2025-05-05T15:36:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
душанбе
таджикистан
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ДУШАНБЕ, 5 мая – РИА Новости. Мэр Душанбе Рустам Эмомали распорядился в преддверии Дня Победы оказать единовременную помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, каждому из них будет выплачено более 2,3 тысячи долларов, сообщает пресс-служба столичной мэрии. "Согласно поcтановлению мэра столицы Рустама Эмомали, средства на помощь будет выделены из его резервного фонда. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат от мэрии 25 тысяч сомони", - говорится в сообщении. В Таджикистане в настоящее время проживают 17 участников Великой Отечественной войны и 127 тружеников тыла. На фронтах той войны воевали около 300 тысяч жителей республики, из них погибли и пропали без вести 92 тысячи человек, 55 стали Героями Советского Союза, 15 – были награждены орденами Славы трех степеней, 55 тысяч - орденами и медалями.
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общество, душанбе, таджикистан
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Душанбе, Таджикистан
В Душанбе участникам и инвалидам ВОВ выплатят более двух тысяч долларов

Мэр Душанбе Эмомали распорядился выплатить участникам ВОВ более 2,3 тыс долларов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 5 мая – РИА Новости. Мэр Душанбе Рустам Эмомали распорядился в преддверии Дня Победы оказать единовременную помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, каждому из них будет выплачено более 2,3 тысячи долларов, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
"Согласно поcтановлению мэра столицы Рустама Эмомали, средства на помощь будет выделены из его резервного фонда. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат от мэрии 25 тысяч сомони", - говорится в сообщении.
В Таджикистане в настоящее время проживают 17 участников Великой Отечественной войны и 127 тружеников тыла. На фронтах той войны воевали около 300 тысяч жителей республики, из них погибли и пропали без вести 92 тысячи человек, 55 стали Героями Советского Союза, 15 – были награждены орденами Славы трех степеней, 55 тысяч - орденами и медалями.
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