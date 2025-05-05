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В Казахстане полицейские поздравили ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:59 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/veteran-2015088503.html
В Казахстане полицейские поздравили ветерана Великой Отечественной войны
В Казахстане полицейские поздравили ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 05.05.2025
В Казахстане полицейские поздравили ветерана Великой Отечественной войны
Полицейские в Казахстане поздравили ветерана Великой Отечественной войны Калмена Муратулы с 101-м днем рождения и приближающимся Днем Победы, сообщает... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T15:59:00+03:00
2025-05-05T15:59:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
казахстан
80-летие победы в великой отечественной войне
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АЛМА-АТА, 5 мая - РИА Новости. Полицейские в Казахстане поздравили ветерана Великой Отечественной войны Калмена Муратулы с 101-м днем рождения и приближающимся Днем Победы, сообщает пресс-служба МВД республики. "В преддверии 80-летия Великой Победы в Ордабасинском районе Туркестанской области (на юге Казахстана - ред.) состоялась торжественная встреча с ветераном Великой Отечественной войны Калменом Муратулы. Стражи правопорядка поздравили героя со 101-летием. Ветерана навестили начальник департамента полиции Туркестанской области Мурат Кабденов, прокурор области Мурат Тлеубердиев, а также учащиеся 8-го класса - юные стражи правопорядка", - говорится в сообщении, опубликованном на информационном портале МВД Polisia.kz. Калмен Муратулы родился в 1924 году и был призван на фронт после окончания восьмого класса. В феврале 1944 года, в боях под Витебском, красноармеец получил тяжелое ранение в левую руку, попал в госпиталь, а по возвращении на родину ему установили инвалидность II группы. Муратулы - один из немногих оставшихся в живых ветеранов в Туркестанской области. Вместе с супругой он вырастил шестерых сыновей и двух дочерей, у него 32 внука и 85 правнуков. За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек. По данным минтруда Казахстана, в республике 111 ветеранов Великой Отечественной войны встретят 80-летие Победы.
https://ria.ru/20250504/pobeda-2014899523.html
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в мире, казахстан, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Казахстан, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Казахстане полицейские поздравили ветерана Великой Отечественной войны

В Казахстане полицейские поздравили ветерана с 101-м днем рождения

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 5 мая - РИА Новости. Полицейские в Казахстане поздравили ветерана Великой Отечественной войны Калмена Муратулы с 101-м днем рождения и приближающимся Днем Победы, сообщает пресс-служба МВД республики.
"В преддверии 80-летия Великой Победы в Ордабасинском районе Туркестанской области (на юге Казахстана - ред.) состоялась торжественная встреча с ветераном Великой Отечественной войны Калменом Муратулы. Стражи правопорядка поздравили героя со 101-летием. Ветерана навестили начальник департамента полиции Туркестанской области Мурат Кабденов, прокурор области Мурат Тлеубердиев, а также учащиеся 8-го класса - юные стражи правопорядка", - говорится в сообщении, опубликованном на информационном портале МВД Polisia.kz.
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Калмен Муратулы родился в 1924 году и был призван на фронт после окончания восьмого класса. В феврале 1944 года, в боях под Витебском, красноармеец получил тяжелое ранение в левую руку, попал в госпиталь, а по возвращении на родину ему установили инвалидность II группы. Муратулы - один из немногих оставшихся в живых ветеранов в Туркестанской области. Вместе с супругой он вырастил шестерых сыновей и двух дочерей, у него 32 внука и 85 правнуков.
За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек. По данным минтруда Казахстана, в республике 111 ветеранов Великой Отечественной войны встретят 80-летие Победы.
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