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Орловские школьники провели парад под окнами ветерана - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:58 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/veteran-2015088001.html
Орловские школьники провели парад под окнами ветерана
Орловские школьники провели парад под окнами ветерана - РИА Новости, 05.05.2025
Орловские школьники провели парад под окнами ветерана
Школьники-юнармейцы в преддверии Дня Победы провели в Орле парад под окнами дома ветерана Великой Отечественной войны Александра Зотова, сообщили в... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T15:58:00+03:00
2025-05-05T15:58:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Школьники-юнармейцы в преддверии Дня Победы провели в Орле парад под окнами дома ветерана Великой Отечественной войны Александра Зотова, сообщили в Telegram-канале администрации города. "Сегодня праздник организовали для ветерана Великой Отечественной войны Александра Семеновича Зотова. Для него прямо во дворе дома провели индивидуальный парад Победы юнармейцы школы №51. Лично поблагодарить за подвиг в гости к Александру Семеновичу пришли исполняющий обязанности начальника теруправления по Заводскому району Алексей Мельников и депутат городского совета Владимир Строев", – говорится в сообщении мэрии. Власти уточнили, что во время Великой Отечественной войны Зотов служил в 157-й стрелковой дивизии. Получил серьезное ранение в Севастополе. Награжден орденом Отечественной войны II степени.
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общество, орел, россия, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945), юнармия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Орел, Россия, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945), Юнармия
Орловские школьники провели парад под окнами ветерана

Орловские школьники-юнармейцы провели парад под окнами ветерана Зотова

© Фото : Администрация города ОрлаШкольники-юнармейцы провели парад под окнами дома ветерана Великой Отечественной войны Александра Зотова в Орле
Школьники-юнармейцы провели парад под окнами дома ветерана Великой Отечественной войны Александра Зотова в Орле - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : Администрация города Орла
Школьники-юнармейцы провели парад под окнами дома ветерана Великой Отечественной войны Александра Зотова в Орле
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Школьники-юнармейцы в преддверии Дня Победы провели в Орле парад под окнами дома ветерана Великой Отечественной войны Александра Зотова, сообщили в Telegram-канале администрации города.
"Сегодня праздник организовали для ветерана Великой Отечественной войны Александра Семеновича Зотова. Для него прямо во дворе дома провели индивидуальный парад Победы юнармейцы школы №51. Лично поблагодарить за подвиг в гости к Александру Семеновичу пришли исполняющий обязанности начальника теруправления по Заводскому району Алексей Мельников и депутат городского совета Владимир Строев", – говорится в сообщении мэрии.
© Фото : Администрация города ОрлаШкольники-юнармейцы и ветеран Великой Отечественной войны Александр Зотов
Школьники-юнармейцы и ветеран Великой Отечественной войны Александр Зотов - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : Администрация города Орла
Школьники-юнармейцы и ветеран Великой Отечественной войны Александр Зотов
Власти уточнили, что во время Великой Отечественной войны Зотов служил в 157-й стрелковой дивизии. Получил серьезное ранение в Севастополе. Награжден орденом Отечественной войны II степени.
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