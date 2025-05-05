Орловские школьники провели парад под окнами ветерана
Орловские школьники-юнармейцы провели парад под окнами ветерана Зотова
© Фото : Администрация города ОрлаШкольники-юнармейцы провели парад под окнами дома ветерана Великой Отечественной войны Александра Зотова в Орле
© Фото : Администрация города Орла
Школьники-юнармейцы провели парад под окнами дома ветерана Великой Отечественной войны Александра Зотова в Орле
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Школьники-юнармейцы в преддверии Дня Победы провели в Орле парад под окнами дома ветерана Великой Отечественной войны Александра Зотова, сообщили в Telegram-канале администрации города.
"Сегодня праздник организовали для ветерана Великой Отечественной войны Александра Семеновича Зотова. Для него прямо во дворе дома провели индивидуальный парад Победы юнармейцы школы №51. Лично поблагодарить за подвиг в гости к Александру Семеновичу пришли исполняющий обязанности начальника теруправления по Заводскому району Алексей Мельников и депутат городского совета Владимир Строев", – говорится в сообщении мэрии.
© Фото : Администрация города ОрлаШкольники-юнармейцы и ветеран Великой Отечественной войны Александр Зотов
© Фото : Администрация города Орла
Школьники-юнармейцы и ветеран Великой Отечественной войны Александр Зотов
Власти уточнили, что во время Великой Отечественной войны Зотов служил в 157-й стрелковой дивизии. Получил серьезное ранение в Севастополе. Награжден орденом Отечественной войны II степени.