https://ria.ru/20250505/veteran-2015088001.html

Орловские школьники провели парад под окнами ветерана

Орловские школьники провели парад под окнами ветерана - РИА Новости, 05.05.2025

Орловские школьники провели парад под окнами ветерана

Школьники-юнармейцы в преддверии Дня Победы провели в Орле парад под окнами дома ветерана Великой Отечественной войны Александра Зотова, сообщили в... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T15:58:00+03:00

2025-05-05T15:58:00+03:00

2025-05-05T15:58:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

орел

россия

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война (1941-1945)

юнармия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015086869_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_7deef54835c32209605a99baff422a76.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Школьники-юнармейцы в преддверии Дня Победы провели в Орле парад под окнами дома ветерана Великой Отечественной войны Александра Зотова, сообщили в Telegram-канале администрации города. "Сегодня праздник организовали для ветерана Великой Отечественной войны Александра Семеновича Зотова. Для него прямо во дворе дома провели индивидуальный парад Победы юнармейцы школы №51. Лично поблагодарить за подвиг в гости к Александру Семеновичу пришли исполняющий обязанности начальника теруправления по Заводскому району Алексей Мельников и депутат городского совета Владимир Строев", – говорится в сообщении мэрии. Власти уточнили, что во время Великой Отечественной войны Зотов служил в 157-й стрелковой дивизии. Получил серьезное ранение в Севастополе. Награжден орденом Отечественной войны II степени.

https://ria.ru/20250504/veteran-2014913829.html

орел

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, орел, россия, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945), юнармия