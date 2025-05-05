https://ria.ru/20250505/veteran-2015085632.html

Ветеран Мария Власенкова стала почетным гражданином Калужской области

Ветеран Мария Власенкова стала почетным гражданином Калужской области - РИА Новости, 05.05.2025

Ветеран Мария Власенкова стала почетным гражданином Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша и председатель регионального заксобрания Геннадий Новосельцев вручили знак отличия "Почетный гражданин Калужской... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T16:03:00+03:00

2025-05-05T16:03:00+03:00

2025-05-05T16:03:00+03:00

калужская область

калужская область

владислав шапша

великая отечественная война (1941-1945)

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КАЛУГА, 5 мая – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша и председатель регионального заксобрания Геннадий Новосельцев вручили знак отличия "Почетный гражданин Калужской области" ветерану Великой Отечественной войны Марии Власенковой, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. "Пятого мая в городе Людиново губернатор Владислав Шапша и председатель регионального законодательного собрания Геннадий Новосельцев вручили знак отличия "Почетный гражданин Калужской области" ветерану Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, председателю районного комитета ветеранов Марии Власенковой", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в Людиново Мария Матвеевна живёт с 1926 года. Великую Отечественную войну от Сталинграда до Будапешта прошла связисткой и комсоргом первого батальона 6-го зенитно-пулемётного полка. Её боевые заслуги отмечены государственными наградами, среди которых орден "Отечественной войны II степени", медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Перешагнув столетний юбилей, Мария Матвеевна крепка духом и уделяет большое внимание воспитанию подрастающего поколения, отмечают в областном правительстве. На торжественной церемонии она обратилась к юным людиновцам с призывом быть достойными тех, кто отдал свои жизни за Отечество. Она пожелала скорейшей победы тем, кто и сейчас защищает нашу Родину от фашизма. "Война – это всегда горе, а с нас уже довольно – мы навоевались так много, но зла много", - цитирует ветерана пресс-служба губернатора и правительства Калужской области. Владислав Шапша подчеркнул, что в преддверии Великой Победы рад вручить самую высокую награду Калужской области, которая, по его словам, свидетельствует о признании заслуг Марии Матвеевны всеми жителями области. "Спасибо, низкий вам поклон", – сказал губернатор ветерану. Обращаясь к кадетам и юнармейцам в зале, Владислав Шапша отметил, что в Марии Матвеевне заключены большая сила и несгибаемая воля. "Есть люди, которые в любом возрасте полны энергии, улыбаются и готовы к новым свершениям", - сказал глава региона.

https://ria.ru/20250424/svo-2013261011.html

https://ria.ru/20250415/novoseltsev-2011459151.html

калужская область

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калужская область, владислав шапша, великая отечественная война (1941-1945)