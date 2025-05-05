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Ветеран из Армении, освобождавший Крым, встретит День Победы в Москве - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:04 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/veteran--2014982771.html
Ветеран из Армении, освобождавший Крым, встретит День Победы в Москве
Ветеран из Армении, освобождавший Крым, встретит День Победы в Москве - РИА Новости, 05.05.2025
Ветеран из Армении, освобождавший Крым, встретит День Победы в Москве
Ветеран Великой Отечественной войны из Армении Нерсес Симонян, оборонявший от гитлеровцев Новороссийск и освобождавший Крым, сообщил РИА Новости, что в этом... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T10:04:00+03:00
2025-05-05T10:04:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
северный кавказ
день победы
армения
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ЕРЕВАН, 5 мая - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны из Армении Нерсес Симонян, оборонявший от гитлеровцев Новороссийск и освобождавший Крым, сообщил РИА Новости, что в этом году встретит День Победы в Москве. "Я воевал на Северном Кавказе, участвовал в боях за Новороссийск и Крым. Это было тяжелое время: Северный Кавказ был занят, шли бои за Сталинград. Новороссийск также был взят, и оставался небольшой участок в районе цементных заводов на берегу моря. Я там воевал. Было трудное время, враг был силен, но советский народ защищал свою Родину", - сказал агентству Симонян. По словам ветерана, после освобождения Северного Кавказа в 1943 году боевые задачи остались только в Крыму. Симонян участвовал в Крымской наступательной операции, был тяжело ранен во время битвы за Севастополь. После войны посвятил свою жизнь педагогической деятельности. В августе ветерану исполнится 101 год. "Я только что вернулся из Крыма, а 9 мая буду в Москве. Это наша Победа. Советский народ был тогда единым, и мы победили в этой войне. Именно советский народ внес главный вклад в Победу", - отметил Симонян, подчеркнув, что народы Армении и России должны поддерживать союзнические отношения. Симонян сражался в рядах 318-й Новороссийской стрелковой и 89-й Таманской стрелковой дивизиях, был десантником, морским пехотинцем. Он имеет многочисленные боевые награды, в том числе орден Отечественной войны, медали "За отвагу", "За победу над Германией". Ветеран часто в праздничные дни посещает Крым по приглашению крымских властей.
https://ria.ru/20250505/boytsy-2014969551.html
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северный кавказ
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80-летие победы в великой отечественной войне, москва, северный кавказ, день победы, армения
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Северный Кавказ, День Победы, Армения
Ветеран из Армении, освобождавший Крым, встретит День Победы в Москве

Ветеран из Армении Симонян, освобождавший Крым, встретит День Победы в Москве

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВоенный парад, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Военный парад, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 5 мая - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны из Армении Нерсес Симонян, оборонявший от гитлеровцев Новороссийск и освобождавший Крым, сообщил РИА Новости, что в этом году встретит День Победы в Москве.
«
"Я воевал на Северном Кавказе, участвовал в боях за Новороссийск и Крым. Это было тяжелое время: Северный Кавказ был занят, шли бои за Сталинград. Новороссийск также был взят, и оставался небольшой участок в районе цементных заводов на берегу моря. Я там воевал. Было трудное время, враг был силен, но советский народ защищал свою Родину", - сказал агентству Симонян.
По словам ветерана, после освобождения Северного Кавказа в 1943 году боевые задачи остались только в Крыму. Симонян участвовал в Крымской наступательной операции, был тяжело ранен во время битвы за Севастополь. После войны посвятил свою жизнь педагогической деятельности.
В августе ветерану исполнится 101 год.
«
"Я только что вернулся из Крыма, а 9 мая буду в Москве. Это наша Победа. Советский народ был тогда единым, и мы победили в этой войне. Именно советский народ внес главный вклад в Победу", - отметил Симонян, подчеркнув, что народы Армении и России должны поддерживать союзнические отношения.
Симонян сражался в рядах 318-й Новороссийской стрелковой и 89-й Таманской стрелковой дивизиях, был десантником, морским пехотинцем. Он имеет многочисленные боевые награды, в том числе орден Отечественной войны, медали "За отвагу", "За победу над Германией". Ветеран часто в праздничные дни посещает Крым по приглашению крымских властей.
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