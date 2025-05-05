https://ria.ru/20250505/uslugi-2014992710.html

Более 400 субъектов МСП воспользовались услугами Фонда ВЭД Подмосковья

Более 400 субъектов МСП воспользовались услугами Фонда ВЭД Подмосковья - РИА Новости, 05.05.2025

Более 400 субъектов МСП воспользовались услугами Фонда ВЭД Подмосковья

Более 400 субъектов малого и среднего предпринимательства воспользовались услугами Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья (Фонд поддержки... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T10:51:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 400 субъектов малого и среднего предпринимательства воспользовались услугами Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья (Фонд поддержки ВЭД МО) в первом квартале 2025 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В Московской области создан широкий спектр мер поддержки предпринимателей, которые направлены, в том числе на сферу экспорта. За первые три месяца 2025 года услугами Фонда поддержки ВЭД Московской области воспользовались 405 субъектов МСП, из которых 113 относятся к женскому предпринимательству, еще 19 — к молодежному", – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. По ее словам, наиболее востребованными услугами за этот период стали участие компаний в выставочно-ярмарочных мероприятиях и бизнес-миссиях, а также популярностью пользовались обучающие семинары и вебинары по экспорту. Поддержка бизнеса в регионе осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

https://ria.ru/20250424/moskva-2013145513.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса