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Более 400 субъектов МСП воспользовались услугами Фонда ВЭД Подмосковья
Более 400 субъектов МСП воспользовались услугами Фонда ВЭД Подмосковья - РИА Новости, 05.05.2025
Более 400 субъектов МСП воспользовались услугами Фонда ВЭД Подмосковья
Более 400 субъектов малого и среднего предпринимательства воспользовались услугами Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья (Фонд поддержки... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T10:51:00+03:00
2025-05-05T10:51:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 400 субъектов малого и среднего предпринимательства воспользовались услугами Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья (Фонд поддержки ВЭД МО) в первом квартале 2025 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В Московской области создан широкий спектр мер поддержки предпринимателей, которые направлены, в том числе на сферу экспорта. За первые три месяца 2025 года услугами Фонда поддержки ВЭД Московской области воспользовались 405 субъектов МСП, из которых 113 относятся к женскому предпринимательству, еще 19 — к молодежному", – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. По ее словам, наиболее востребованными услугами за этот период стали участие компаний в выставочно-ярмарочных мероприятиях и бизнес-миссиях, а также популярностью пользовались обучающие семинары и вебинары по экспорту. Поддержка бизнеса в регионе осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
https://ria.ru/20250424/moskva-2013145513.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Московская область (Подмосковье), Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Более 400 субъектов МСП воспользовались услугами Фонда ВЭД Подмосковья
Свыше 400 субъектов МСП получили поддержку подмосковного Фонда ВЭД