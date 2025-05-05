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Украинского комбата задержали за взятки за фиктивное пребывание на фронте - РИА Новости, 05.05.2025
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17:10 05.05.2025 (обновлено: 17:15 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/ukraina-2015113397.html
Украинского комбата задержали за взятки за фиктивное пребывание на фронте
Украинского комбата задержали за взятки за фиктивное пребывание на фронте - РИА Новости, 05.05.2025
Украинского комбата задержали за взятки за фиктивное пребывание на фронте
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник о задержании командира батальона ВСУ, который за взятку начислял военнослужащим повышенные выплаты за... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T17:10:00+03:00
2025-05-05T17:15:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник о задержании командира батальона ВСУ, который за взятку начислял военнослужащим повышенные выплаты за якобы участие в боевых действиях на передовой, ему грозит до 10 лет лишения свободы. "Задержан командир батальона военного соединения, который требовал с подчиненных "откаты" за начисление им фиктивных надбавок якобы за участие в боях на передовой. По представлению комбата его подчиненные получали полную сумму надбавки в размере 100 тысяч гривен (2,4 тысячи долларов – ред.) якобы за пребывание на линии боестолкновения в течение всего месяца. Согласно материалам дела, военные этого подразделения не находились на переднем крае так долго, а после получения выплаты каждый из них должен был отчислить командиру по 40 тысяч гривен (960 долларов – ред.). В случае отказа платить "дань" комбат угрожал подчиненным реальной отправкой "на ноль", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным СБУ, комбат только за март этого года таким образом получил 920 тысяч гривен (22,1 тысячи долларов). Его задержали во время передачи очередной взятки. Задержанному вменяется статья "Получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством". Он находится под стражей с возможностью внесения залога в 49 миллионов гривен (1,1 миллиона долларов). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
https://ria.ru/20250421/krym-2012470762.html
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в мире, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинского комбата задержали за взятки за фиктивное пребывание на фронте

СБУ задержала вымогавшего взятки за фиктивное пребывание на фронте комбата

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник о задержании командира батальона ВСУ, который за взятку начислял военнослужащим повышенные выплаты за якобы участие в боевых действиях на передовой, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
"Задержан командир батальона военного соединения, который требовал с подчиненных "откаты" за начисление им фиктивных надбавок якобы за участие в боях на передовой. По представлению комбата его подчиненные получали полную сумму надбавки в размере 100 тысяч гривен (2,4 тысячи долларов – ред.) якобы за пребывание на линии боестолкновения в течение всего месяца. Согласно материалам дела, военные этого подразделения не находились на переднем крае так долго, а после получения выплаты каждый из них должен был отчислить командиру по 40 тысяч гривен (960 долларов – ред.). В случае отказа платить "дань" комбат угрожал подчиненным реальной отправкой "на ноль", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
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По данным СБУ, комбат только за март этого года таким образом получил 920 тысяч гривен (22,1 тысячи долларов). Его задержали во время передачи очередной взятки.
Задержанному вменяется статья "Получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством". Он находится под стражей с возможностью внесения залога в 49 миллионов гривен (1,1 миллиона долларов). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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