https://ria.ru/20250505/ukraina-2015070829.html

В СВР высказались о странах, приглашенных на 9 мая в Киев

В СВР высказались о странах, приглашенных на 9 мая в Киев - РИА Новости, 05.05.2025

В СВР высказались о странах, приглашенных на 9 мая в Киев

Круг европейских стран, приглашенных на 9 мая в Киев, почти полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции, заявила в Служба внешней разведки России РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T14:50:00+03:00

2025-05-05T14:50:00+03:00

2025-05-05T19:13:00+03:00

киев

ссср

в мире

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

евросоюз

владимир зеленский

мария захарова

словакия

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Круг европейских стран, приглашенных на 9 мая в Киев, почти полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции, заявила в Служба внешней разведки России (СВР).Цинизм европейцев, придерживающихся реваншистских взглядов, усугубляется планами глав некоторых членов Евросоюза принять приглашение Владимира Зеленского и посетить Киев для участия в мероприятиях, "альтернативных" торжествам 9 мая в Москве, отметили в ведомстве. "Существенным ударом по имиджу государств ЕС, выступающих за "европейские ценности", может оказаться ключевая роль режима Зеленского на данной сходке как несущего "факел свободы" на фоне демонстративного почитания украинских карателей гитлеровского батальона "Нахтигаль" и дивизии СС "Галичина", участвовавшей в преступных акциях именно на территории Словакии, Сербии, а также в Польше. Круг европейских стран, приглашенных в Киев, почти полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции, воевавшей против СССР в рядах нацистского вермахта и подразделений СС. Неслучайна реакция на указанное сборище комментаторов, окрестивших его "пиар-акцией негодяев из Брюсселя", "Днем проигравших" или "Днем потомков нацистов", — указали в СВР.Украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников в Киев на 9 мая, чтобы таким образом продемонстрировать "противовес России" и отвлечь внимание от Москвы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала эти планы "театром абсурда".

https://ria.ru/20250505/svr-2015068491.html

https://ria.ru/20250429/kiev-2014134922.html

киев

ссср

словакия

москва

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киев, ссср, в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз, владимир зеленский, мария захарова, словакия, москва