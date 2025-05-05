"Унижение". Экс-премьер Украины раскритиковал подписание сделки с США
Экс-премьер Азаров назвал подписание ресурсной сделки с США унижением Украины
© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Подписание ресурсной сделки между киевским режимом и США стало колоссальным унижением украинского народа, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк 2 мая сообщил, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.
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"Они (киевские власти - ред.) уже добились какой-то призрачной, иллюзорной информационной победы, но с точки зрения народа Украины это - колоссальнейшее унижение. Такого даже в Африке сейчас нет", - сказал экс-премьер в эфире телеканала "Россия 24".
Как отметил Азаров, ратификация соглашения не означает ничего с точки зрения законодательства и конституции Украины, поскольку Верховная рада работает со значительными нарушениями, а сам режим Владимира Зеленского нелегитимен. По мнению бывшего премьера, подписание сделки лишь продлевает агонию властей в Киеве.
"Когда (президент США Дональд) Трамп подписывает каике-то сделки, он должен осознавать, что подпись так называемой украинской стороны не стоит той бумаги, на которой эта подпись стоит", - подчеркнул Азаров.
Украинский премьер Денис Шмыгаль 30 апреля заявил, что соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос руководства в Вашингтоне в фонд.
Железняк 1 мая уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное, и оно будет иметь преимущество перед украинскими законами. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Кроме того, Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, а власти в Киеве обязуются обеспечить, чтобы третьи страны или компании не получали значительно более выгодных условий, чем фонд.