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"Вы были правы": в США неожиданно высказались по Украине - РИА Новости, 05.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:51 05.05.2025 (обновлено: 13:09 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/ukraina-2014955378.html
"Вы были правы": в США неожиданно высказались по Украине
"Вы были правы": в США неожиданно высказались по Украине - РИА Новости, 05.05.2025
"Вы были правы": в США неожиданно высказались по Украине
Никто на Западе не хочет признавать правоту и справедливость требований России, заявил бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор на YouTube. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T05:51:00+03:00
2025-05-05T13:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Никто на Западе не хочет признавать правоту и справедливость требований России, заявил бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор на YouTube."Никто не хочет прийти и сказать: вы были правы, нам нужна нейтральная Украина и новый киевский режим с демилитаризацией и денацификацией. Надо было сразу это признать, это очевидные вещи", — сказал он.Полковник также подчеркнул, что в США есть большая группа политиков, намеренно искажающих информацию о намерениях России. По его словам, ястребы в сенате постоянно говорят, что Москва якобы желает продолжения конфликта, чтобы захватить всю Украину."Достаточно вспомнить апрель 2022 года, затем 2023 год. Россия всегда была готова к переговорам и компромиссам, чтобы достичь настоящего и прочного мира на демилитаризованной Украине. Это и была их главная цель", — заключил Макгрегор.Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон не оставляет попыток добиться украинского урегулирования. Он заявил, что Штаты знают о позициях Москвы и Киева по вопросу, но они пока слишком далеки.Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс ранее повторила угрозу выйти из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса.Как заявлял президент России Владимир Путин, Москва готова к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, а также к конструктивному взаимодействию с международными партнерами.
https://ria.ru/20250505/konflikt-2014954197.html
https://ria.ru/20250504/ukraina-2014933542.html
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в мире, россия, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина
"Вы были правы": в США неожиданно высказались по Украине

Полковник Макгрегор: Россия была права насчет Украины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Никто на Западе не хочет признавать правоту и справедливость требований России, заявил бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор на YouTube.
"Никто не хочет прийти и сказать: вы были правы, нам нужна нейтральная Украина и новый киевский режим с демилитаризацией и денацификацией. Надо было сразу это признать, это очевидные вещи", — сказал он.
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Полковник также подчеркнул, что в США есть большая группа политиков, намеренно искажающих информацию о намерениях России. По его словам, ястребы в сенате постоянно говорят, что Москва якобы желает продолжения конфликта, чтобы захватить всю Украину.
"Достаточно вспомнить апрель 2022 года, затем 2023 год. Россия всегда была готова к переговорам и компромиссам, чтобы достичь настоящего и прочного мира на демилитаризованной Украине. Это и была их главная цель", — заключил Макгрегор.
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Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон не оставляет попыток добиться украинского урегулирования. Он заявил, что Штаты знают о позициях Москвы и Киева по вопросу, но они пока слишком далеки.
Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс ранее повторила угрозу выйти из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса.
Как заявлял президент России Владимир Путин, Москва готова к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, а также к конструктивному взаимодействию с международными партнерами.
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