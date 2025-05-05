https://ria.ru/20250505/ukraina-2014955378.html

"Вы были правы": в США неожиданно высказались по Украине

"Вы были правы": в США неожиданно высказались по Украине - РИА Новости, 05.05.2025

"Вы были правы": в США неожиданно высказались по Украине

Никто на Западе не хочет признавать правоту и справедливость требований России, заявил бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор на YouTube. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T05:51:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Никто на Западе не хочет признавать правоту и справедливость требований России, заявил бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор на YouTube."Никто не хочет прийти и сказать: вы были правы, нам нужна нейтральная Украина и новый киевский режим с демилитаризацией и денацификацией. Надо было сразу это признать, это очевидные вещи", — сказал он.Полковник также подчеркнул, что в США есть большая группа политиков, намеренно искажающих информацию о намерениях России. По его словам, ястребы в сенате постоянно говорят, что Москва якобы желает продолжения конфликта, чтобы захватить всю Украину."Достаточно вспомнить апрель 2022 года, затем 2023 год. Россия всегда была готова к переговорам и компромиссам, чтобы достичь настоящего и прочного мира на демилитаризованной Украине. Это и была их главная цель", — заключил Макгрегор.Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон не оставляет попыток добиться украинского урегулирования. Он заявил, что Штаты знают о позициях Москвы и Киева по вопросу, но они пока слишком далеки.Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс ранее повторила угрозу выйти из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса.Как заявлял президент России Владимир Путин, Москва готова к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, а также к конструктивному взаимодействию с международными партнерами.

https://ria.ru/20250505/konflikt-2014954197.html

https://ria.ru/20250504/ukraina-2014933542.html

https://ria.ru/20250504/ukraina-2014792830.html

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