https://ria.ru/20250505/ugol-2015072280.html

Эксперт рассказал о поставках российского угля на китайский рынок

Эксперт рассказал о поставках российского угля на китайский рынок - РИА Новости, 05.05.2025

Эксперт рассказал о поставках российского угля на китайский рынок

Насыщение китайского рынка антрацитом из РФ выгодно обеим сторонам: Поднебесная получает топливо по выгодным ценам и параллельно оказывает поддержку для... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T15:00:00+03:00

2025-05-05T15:00:00+03:00

2025-05-05T15:00:00+03:00

россия

сша

китай

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892696751_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_972320e9943f2a5eb369935194b04d0d.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Насыщение китайского рынка антрацитом из РФ выгодно обеим сторонам: Поднебесная получает топливо по выгодным ценам и параллельно оказывает поддержку для развития российской угольной отрасли, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), по итогам марта Китай импортировал рекордные 1,9 миллиона тонн антрацита, из которых почти 100% пришлось на российские поставки, написал ранее в понедельник "Коммерсант". Импорт КНР этого вида топлива вырос на 59% год к году, тогда как закупки энергетического и металлургического угля в целом снизились на 9% и 3% соответственно, говорится в материале. "Китаю сейчас выгодно закупать антрацит в России, поскольку отечественные компании столкнулись со спадом экспорта угля из-за его переизбытка на глобальном рынке, приведшем к обвалу цен. В результате китайские потребители воспользовались благоприятной для них конъюнктурой и затоваривались российским антрацитом как только могли", - отмечает эксперт. Для России такая ситуация тоже выгодна, уточняет Хазанов. "Это позволяет поддержать угольную отрасль и заодно выдавить с рынка КНР американских игроков - вследствие идущей торговой войны с США Китай свел импорт из них антрацита до минимума", - обращает внимание эксперт.

https://ria.ru/20250504/otnosheniya-2014884161.html

https://ria.ru/20250420/kitaj-2012352489.html

россия

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, китай, в мире