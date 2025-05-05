По боевикам ВСУ нанесли мощнейшие удары
© РИА НовостиРоссийские военные нанесли удар "Искандером" по командному пункту 63-й бригады ВСУ в Красном Лимане
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Очень жарким выдалось начало мая на Украине, где российские Вооруженные силы продолжают наносить мощнейшие удары по инфраструктуре ВСУ и военным целям на Украине.
Громко было в Сумской, Киевской, Ровенской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях. В самом центре Одессы гремели взрывы, ВС РФ активно применяли ФАБ-3000 работая по частям ВСУ, получил повреждение недействующий крейсер "Украина". Точный удар нанесли и по иностранным наемникам в Сумской области.
Воронки глубиной с двухэтажный дом и грибовидное облако черного дыма
В начале мая Российская армия продолжает работать по объектам Вооруженных сил Украины мощнейшими трехтонными ФАБ-3000 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).
© РИА НовостиРоссийские войска ударами ФАБ-500 уничтожили мост у Константинополя западнее Курахово в ДНР
© РИА Новости
Российские войска ударами ФАБ-500 уничтожили мост у Константинополя западнее Курахово в ДНР
На месте ударов, оставляющих за собой воронки с глубиной с двухэтажный дом, а во время взрывов, поднимающих большое грибовидное облако черного дыма.
Очередное применение ФАБ-300, как пишет телеграмм-канал "Изнанка", пришелся по цеху, где собирали БПЛА в Херсонской области. В результате удара "было уничтожено до 45 военнослужащих Украины и порядка 60 БПЛА".
© Минобороны РоссииИстребитель Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению живой силы и военной технике ВСУ в Сумской области. Кадр видео
Истребитель Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению живой силы и военной технике ВСУ в Сумской области. Кадр видео
Также в результате применений ФАБ 3000 и ФАБ 500 уничтожены пункты временной дислокации противника в районах Купянска и Дружелюбовки авиацией ВС РФ, рассказали в "Изнанке". Под удар попали части ГУР ВСУ и 14-й бригады ВСУ.
По нацистам в Одессе
Взрывы прозвучали в самом центре Одессы, пишет автор телеграм-канала Condottiero.
"Искандеры в Одессе накрыли цель в районе академии ВСУ и ОК ЮГ (бывший штаб Одесского военного округа). Самый центр города. Давно туда не прилетало", — сообщает он.
© Фото : Национальная полиция УкраиныПожарные на месте удара в Одесской области
© Фото : Национальная полиция Украины
Пожарные на месте удара в Одесской области
Кроме того, "Искандеры" нанесли мощный удар по н. п. Баштанка севернее Николаева, где находится большой логистический терминал ВСУ и склады с боеприпасами. Активно применялись и "Герани", которые наносили удары по промышленной зоне в районе Лиманки. Также по целям в Черноморске, Затоке.
Об атаке по Одессе и области в ночь на 1 мая сообщил изданию "Аргументы и факты" и координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники.
"Известно о восьми атаках по Одессе и области, одна из которых представляла собой целую серию... Есть попадания в районе порта, очень хорошо слышно в центре", — рассказал он.
© AP Photo / Odesa Region AdministrationПожарные в порту Одессы, Украина
© AP Photo / Odesa Region Administration
Пожарные в порту Одессы, Украина
По сообщению Лебедева, есть сведения о попадании в здания бывшего завода "Полиграфмаш", который личный состав ВСУ использует как пункты временной дислокации, и где в ангарах хранится военная техника. Подпольщик добавил, что поступали сообщения о том, что на территории завода собирают БПЛА.
По крейсеру "Украина" и заводу
В ночь с 2 на 3 мая 2025 года российские силы серией из шести ударных БПЛА поразили территорию оборонного предприятия "Шосткинский завод "Импульс", специализирующегося на выпуске взрывателей, компонентов к боеприпасам и элементов систем наведения.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСнаряд выпущенный оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Снаряд выпущенный оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
В результате возник масштабный пожар, охвативший здание заводоуправления и гаражные боксы. О чем написал телеграмм-канал "Донбасский партизан".
"Пять ударов пришлись по административно-производственному сектору, включая управление завода, производственную столовую и мастерскую механической обработки", — сообщили в телеграмм-канале.
Также "Донбасский партизан" рассказал, что в результате налёта ударных БПЛА возник пожар на борту недействующего крейсера "Украина", находящегося в отстое на территории ГП "Николаевский судостроительный завод". Крейсер планировали использовать в качестве платформы для установки систем ПВО и радиотехнического наблюдения.
© РИА НовостиУдар "Искандером" по аэродрому Днепр
© РИА Новости
Удар "Искандером" по аэродрому Днепр
Массированная атака в Сумской области
Российские ВС продолжают уничтожать под Сумами пополнение ВСУ и наемников, которых перебрасывают к Курской границе. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем телеграмм-канале.
Подпольщик сообщил о десяти атаках в Сумской области ночью на 5 мая 2025 года.
© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинский военный под Часовым Яром
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинский военный под Часовым Яром
Особенно жарко было в Конотопе, который получил целых шесть атак, одна из них — серия из пяти прилетов.
"Дождались, когда перебросят основной состав, натренированный на западе, и приголубили всех. Поражена техника, новенькая, в бою не бывавшая. Поражен большой склад с БПЛА, сгорели стоявшие рядом машины дроноводов", — написал Лебедев.
Также под удар попали иностранные наемники и нацбат Украины.
© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные возле фронтовой зоны в районе Часова Яра
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные возле фронтовой зоны в районе Часова Яра
"Ещё два удара в Сумском районе. Один южнее Сум, там, по сообщениям, на турбазе "иностранные туристы" были вперемешку с каким-то нацбатом, запрещенным в России. Второй удар на восток от Сум. Предварительно, по небольшой, но интересной группе ВСУ", — сообщил подпольщик.
Вооруженные силы России продолжают наносить весьма мощные удары по противнику, неуклонно приближая достижения всех поставленных целей в СВО.