https://ria.ru/20250505/udary-2015103236.html

По боевикам ВСУ нанесли мощнейшие удары

По боевикам ВСУ нанесли мощнейшие удары - РИА Новости, 05.05.2025

По боевикам ВСУ нанесли мощнейшие удары

Очень жарким выдалось начало мая на Украине, где российские Вооруженные силы продолжают наносить мощнейшие удары по инфраструктуре ВСУ и военным целям на... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T16:39:00+03:00

2025-05-05T16:39:00+03:00

2025-05-05T16:39:00+03:00

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Очень жарким выдалось начало мая на Украине, где российские Вооруженные силы продолжают наносить мощнейшие удары по инфраструктуре ВСУ и военным целям на Украине.Громко было в Сумской, Киевской, Ровенской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях. В самом центре Одессы гремели взрывы, ВС РФ активно применяли ФАБ-3000 работая по частям ВСУ, получил повреждение недействующий крейсер "Украина". Точный удар нанесли и по иностранным наемникам в Сумской области.Воронки глубиной с двухэтажный дом и грибовидное облако черного дымаВ начале мая Российская армия продолжает работать по объектам Вооруженных сил Украины мощнейшими трехтонными ФАБ-3000 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).На месте ударов, оставляющих за собой воронки с глубиной с двухэтажный дом, а во время взрывов, поднимающих большое грибовидное облако черного дыма.Очередное применение ФАБ-300, как пишет телеграмм-канал "Изнанка", пришелся по цеху, где собирали БПЛА в Херсонской области. В результате удара "было уничтожено до 45 военнослужащих Украины и порядка 60 БПЛА".Также в результате применений ФАБ 3000 и ФАБ 500 уничтожены пункты временной дислокации противника в районах Купянска и Дружелюбовки авиацией ВС РФ, рассказали в "Изнанке". Под удар попали части ГУР ВСУ и 14-й бригады ВСУ.По нацистам в ОдессеВзрывы прозвучали в самом центре Одессы, пишет автор телеграм-канала Condottiero."Искандеры в Одессе накрыли цель в районе академии ВСУ и ОК ЮГ (бывший штаб Одесского военного округа). Самый центр города. Давно туда не прилетало", — сообщает он.Кроме того, "Искандеры" нанесли мощный удар по н. п. Баштанка севернее Николаева, где находится большой логистический терминал ВСУ и склады с боеприпасами. Активно применялись и "Герани", которые наносили удары по промышленной зоне в районе Лиманки. Также по целям в Черноморске, Затоке.Об атаке по Одессе и области в ночь на 1 мая сообщил изданию "Аргументы и факты" и координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники."Известно о восьми атаках по Одессе и области, одна из которых представляла собой целую серию... Есть попадания в районе порта, очень хорошо слышно в центре", — рассказал он.По сообщению Лебедева, есть сведения о попадании в здания бывшего завода "Полиграфмаш", который личный состав ВСУ использует как пункты временной дислокации, и где в ангарах хранится военная техника. Подпольщик добавил, что поступали сообщения о том, что на территории завода собирают БПЛА.По крейсеру "Украина" и заводуВ ночь с 2 на 3 мая 2025 года российские силы серией из шести ударных БПЛА поразили территорию оборонного предприятия "Шосткинский завод "Импульс", специализирующегося на выпуске взрывателей, компонентов к боеприпасам и элементов систем наведения.В результате возник масштабный пожар, охвативший здание заводоуправления и гаражные боксы. О чем написал телеграмм-канал "Донбасский партизан"."Пять ударов пришлись по административно-производственному сектору, включая управление завода, производственную столовую и мастерскую механической обработки", — сообщили в телеграмм-канале.Также "Донбасский партизан" рассказал, что в результате налёта ударных БПЛА возник пожар на борту недействующего крейсера "Украина", находящегося в отстое на территории ГП "Николаевский судостроительный завод". Крейсер планировали использовать в качестве платформы для установки систем ПВО и радиотехнического наблюдения.Массированная атака в Сумской областиРоссийские ВС продолжают уничтожать под Сумами пополнение ВСУ и наемников, которых перебрасывают к Курской границе. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем телеграмм-канале.Подпольщик сообщил о десяти атаках в Сумской области ночью на 5 мая 2025 года.Особенно жарко было в Конотопе, который получил целых шесть атак, одна из них — серия из пяти прилетов."Дождались, когда перебросят основной состав, натренированный на западе, и приголубили всех. Поражена техника, новенькая, в бою не бывавшая. Поражен большой склад с БПЛА, сгорели стоявшие рядом машины дроноводов", — написал Лебедев.Также под удар попали иностранные наемники и нацбат Украины."Ещё два удара в Сумском районе. Один южнее Сум, там, по сообщениям, на турбазе "иностранные туристы" были вперемешку с каким-то нацбатом, запрещенным в России. Второй удар на восток от Сум. Предварительно, по небольшой, но интересной группе ВСУ", — сообщил подпольщик.Вооруженные силы России продолжают наносить весьма мощные удары по противнику, неуклонно приближая достижения всех поставленных целей в СВО.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, вооруженные силы украины