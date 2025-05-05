Рейтинг@Mail.ru
По боевикам ВСУ нанесли мощнейшие удары - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/udary-2015103236.html
По боевикам ВСУ нанесли мощнейшие удары
По боевикам ВСУ нанесли мощнейшие удары - РИА Новости, 05.05.2025
По боевикам ВСУ нанесли мощнейшие удары
Очень жарким выдалось начало мая на Украине, где российские Вооруженные силы продолжают наносить мощнейшие удары по инфраструктуре ВСУ и военным целям на... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T16:39:00+03:00
2025-05-05T16:39:00+03:00
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961710176_46:35:812:466_1920x0_80_0_0_ed10ece21f9e23c45caaf6c0ca342ed9.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Очень жарким выдалось начало мая на Украине, где российские Вооруженные силы продолжают наносить мощнейшие удары по инфраструктуре ВСУ и военным целям на Украине.Громко было в Сумской, Киевской, Ровенской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях. В самом центре Одессы гремели взрывы, ВС РФ активно применяли ФАБ-3000 работая по частям ВСУ, получил повреждение недействующий крейсер "Украина". Точный удар нанесли и по иностранным наемникам в Сумской области.Воронки глубиной с двухэтажный дом и грибовидное облако черного дымаВ начале мая Российская армия продолжает работать по объектам Вооруженных сил Украины мощнейшими трехтонными ФАБ-3000 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).На месте ударов, оставляющих за собой воронки с глубиной с двухэтажный дом, а во время взрывов, поднимающих большое грибовидное облако черного дыма.Очередное применение ФАБ-300, как пишет телеграмм-канал "Изнанка", пришелся по цеху, где собирали БПЛА в Херсонской области. В результате удара "было уничтожено до 45 военнослужащих Украины и порядка 60 БПЛА".Также в результате применений ФАБ 3000 и ФАБ 500 уничтожены пункты временной дислокации противника в районах Купянска и Дружелюбовки авиацией ВС РФ, рассказали в "Изнанке". Под удар попали части ГУР ВСУ и 14-й бригады ВСУ.По нацистам в ОдессеВзрывы прозвучали в самом центре Одессы, пишет автор телеграм-канала Condottiero."Искандеры в Одессе накрыли цель в районе академии ВСУ и ОК ЮГ (бывший штаб Одесского военного округа). Самый центр города. Давно туда не прилетало", — сообщает он.Кроме того, "Искандеры" нанесли мощный удар по н. п. Баштанка севернее Николаева, где находится большой логистический терминал ВСУ и склады с боеприпасами. Активно применялись и "Герани", которые наносили удары по промышленной зоне в районе Лиманки. Также по целям в Черноморске, Затоке.Об атаке по Одессе и области в ночь на 1 мая сообщил изданию "Аргументы и факты" и координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники."Известно о восьми атаках по Одессе и области, одна из которых представляла собой целую серию... Есть попадания в районе порта, очень хорошо слышно в центре", — рассказал он.По сообщению Лебедева, есть сведения о попадании в здания бывшего завода "Полиграфмаш", который личный состав ВСУ использует как пункты временной дислокации, и где в ангарах хранится военная техника. Подпольщик добавил, что поступали сообщения о том, что на территории завода собирают БПЛА.По крейсеру "Украина" и заводуВ ночь с 2 на 3 мая 2025 года российские силы серией из шести ударных БПЛА поразили территорию оборонного предприятия "Шосткинский завод "Импульс", специализирующегося на выпуске взрывателей, компонентов к боеприпасам и элементов систем наведения.В результате возник масштабный пожар, охвативший здание заводоуправления и гаражные боксы. О чем написал телеграмм-канал "Донбасский партизан"."Пять ударов пришлись по административно-производственному сектору, включая управление завода, производственную столовую и мастерскую механической обработки", — сообщили в телеграмм-канале.Также "Донбасский партизан" рассказал, что в результате налёта ударных БПЛА возник пожар на борту недействующего крейсера "Украина", находящегося в отстое на территории ГП "Николаевский судостроительный завод". Крейсер планировали использовать в качестве платформы для установки систем ПВО и радиотехнического наблюдения.Массированная атака в Сумской областиРоссийские ВС продолжают уничтожать под Сумами пополнение ВСУ и наемников, которых перебрасывают к Курской границе. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем телеграмм-канале.Подпольщик сообщил о десяти атаках в Сумской области ночью на 5 мая 2025 года.Особенно жарко было в Конотопе, который получил целых шесть атак, одна из них — серия из пяти прилетов."Дождались, когда перебросят основной состав, натренированный на западе, и приголубили всех. Поражена техника, новенькая, в бою не бывавшая. Поражен большой склад с БПЛА, сгорели стоявшие рядом машины дроноводов", — написал Лебедев.Также под удар попали иностранные наемники и нацбат Украины."Ещё два удара в Сумском районе. Один южнее Сум, там, по сообщениям, на турбазе "иностранные туристы" были вперемешку с каким-то нацбатом, запрещенным в России. Второй удар на восток от Сум. Предварительно, по небольшой, но интересной группе ВСУ", — сообщил подпольщик.Вооруженные силы России продолжают наносить весьма мощные удары по противнику, неуклонно приближая достижения всех поставленных целей в СВО.
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961710176_118:0:739:466_1920x0_80_0_0_7f712fd449b8b8aa5b91fdc4a3b12592.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, вооруженные силы украины
Украина, Вооруженные силы Украины

По боевикам ВСУ нанесли мощнейшие удары

© РИА НовостиРоссийские военные нанесли удар "Искандером" по командному пункту 63-й бригады ВСУ в Красном Лимане
Российские военные нанесли удар Искандером по командному пункту 63-й бригады ВСУ в Красном Лимане - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Очень жарким выдалось начало мая на Украине, где российские Вооруженные силы продолжают наносить мощнейшие удары по инфраструктуре ВСУ и военным целям на Украине.
Громко было в Сумской, Киевской, Ровенской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях. В самом центре Одессы гремели взрывы, ВС РФ активно применяли ФАБ-3000 работая по частям ВСУ, получил повреждение недействующий крейсер "Украина". Точный удар нанесли и по иностранным наемникам в Сумской области.

Воронки глубиной с двухэтажный дом и грибовидное облако черного дыма

В начале мая Российская армия продолжает работать по объектам Вооруженных сил Украины мощнейшими трехтонными ФАБ-3000 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).
© РИА НовостиРоссийские войска ударами ФАБ-500 уничтожили мост у Константинополя западнее Курахово в ДНР
Российские войска ударами ФАБ-500 уничтожили мост у Константинополя западнее Курахово в ДНР - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости
Российские войска ударами ФАБ-500 уничтожили мост у Константинополя западнее Курахово в ДНР
На месте ударов, оставляющих за собой воронки с глубиной с двухэтажный дом, а во время взрывов, поднимающих большое грибовидное облако черного дыма.
Очередное применение ФАБ-300, как пишет телеграмм-канал "Изнанка", пришелся по цеху, где собирали БПЛА в Херсонской области. В результате удара "было уничтожено до 45 военнослужащих Украины и порядка 60 БПЛА".
© Минобороны РоссииИстребитель Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению живой силы и военной технике ВСУ в Сумской области. Кадр видео
Истребитель Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению живой силы и военной технике ВСУ в Сумской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Минобороны России
Истребитель Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению живой силы и военной технике ВСУ в Сумской области. Кадр видео
Также в результате применений ФАБ 3000 и ФАБ 500 уничтожены пункты временной дислокации противника в районах Купянска и Дружелюбовки авиацией ВС РФ, рассказали в "Изнанке". Под удар попали части ГУР ВСУ и 14-й бригады ВСУ.

По нацистам в Одессе

Взрывы прозвучали в самом центре Одессы, пишет автор телеграм-канала Condottiero.
"Искандеры в Одессе накрыли цель в районе академии ВСУ и ОК ЮГ (бывший штаб Одесского военного округа). Самый центр города. Давно туда не прилетало", — сообщает он.
© Фото : Национальная полиция УкраиныПожарные на месте удара в Одесской области
Пожарные на месте удара в Одесской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : Национальная полиция Украины
Пожарные на месте удара в Одесской области
Кроме того, "Искандеры" нанесли мощный удар по н. п. Баштанка севернее Николаева, где находится большой логистический терминал ВСУ и склады с боеприпасами. Активно применялись и "Герани", которые наносили удары по промышленной зоне в районе Лиманки. Также по целям в Черноморске, Затоке.
Об атаке по Одессе и области в ночь на 1 мая сообщил изданию "Аргументы и факты" и координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники.
"Известно о восьми атаках по Одессе и области, одна из которых представляла собой целую серию... Есть попадания в районе порта, очень хорошо слышно в центре", — рассказал он.
© AP Photo / Odesa Region AdministrationПожарные в порту Одессы, Украина
Пожарные в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Odesa Region Administration
Пожарные в порту Одессы, Украина
По сообщению Лебедева, есть сведения о попадании в здания бывшего завода "Полиграфмаш", который личный состав ВСУ использует как пункты временной дислокации, и где в ангарах хранится военная техника. Подпольщик добавил, что поступали сообщения о том, что на территории завода собирают БПЛА.

По крейсеру "Украина" и заводу

В ночь с 2 на 3 мая 2025 года российские силы серией из шести ударных БПЛА поразили территорию оборонного предприятия "Шосткинский завод "Импульс", специализирующегося на выпуске взрывателей, компонентов к боеприпасам и элементов систем наведения.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСнаряд выпущенный оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Снаряд выпущенный оперативно-тактическим комплексом Искандер по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Снаряд выпущенный оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
В результате возник масштабный пожар, охвативший здание заводоуправления и гаражные боксы. О чем написал телеграмм-канал "Донбасский партизан".
"Пять ударов пришлись по административно-производственному сектору, включая управление завода, производственную столовую и мастерскую механической обработки", — сообщили в телеграмм-канале.
Также "Донбасский партизан" рассказал, что в результате налёта ударных БПЛА возник пожар на борту недействующего крейсера "Украина", находящегося в отстое на территории ГП "Николаевский судостроительный завод". Крейсер планировали использовать в качестве платформы для установки систем ПВО и радиотехнического наблюдения.
© РИА НовостиУдар "Искандером" по аэродрому Днепр
Удар Искандером по аэродрому Днепр - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости
Удар "Искандером" по аэродрому Днепр

Массированная атака в Сумской области

Российские ВС продолжают уничтожать под Сумами пополнение ВСУ и наемников, которых перебрасывают к Курской границе. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем телеграмм-канале.
Подпольщик сообщил о десяти атаках в Сумской области ночью на 5 мая 2025 года.
© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинский военный под Часовым Яром
Украинский военный под Часовым Яром - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинский военный под Часовым Яром
Особенно жарко было в Конотопе, который получил целых шесть атак, одна из них — серия из пяти прилетов.
"Дождались, когда перебросят основной состав, натренированный на западе, и приголубили всех. Поражена техника, новенькая, в бою не бывавшая. Поражен большой склад с БПЛА, сгорели стоявшие рядом машины дроноводов", — написал Лебедев.
Также под удар попали иностранные наемники и нацбат Украины.
© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные возле фронтовой зоны в районе Часова Яра
Украинские военные возле фронтовой зоны в районе Часова Яра - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные возле фронтовой зоны в районе Часова Яра
"Ещё два удара в Сумском районе. Один южнее Сум, там, по сообщениям, на турбазе "иностранные туристы" были вперемешку с каким-то нацбатом, запрещенным в России. Второй удар на восток от Сум. Предварительно, по небольшой, но интересной группе ВСУ", — сообщил подпольщик.
Вооруженные силы России продолжают наносить весьма мощные удары по противнику, неуклонно приближая достижения всех поставленных целей в СВО.
 
УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала