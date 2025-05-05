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В посольстве России рассказали о ситуации с задержанием Сейнароева в Турции
В посольстве России рассказали о ситуации с задержанием Сейнароева в Турции - РИА Новости, 05.05.2025
В посольстве России рассказали о ситуации с задержанием Сейнароева в Турции
Вопрос с задержанием в Турции обвиняемого в крупном хищении из Соцфонда РФ Ислама Сейнароева находится на контроле у посольства России в республике, заявили РИА РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T17:16:00+03:00
2025-05-05T17:16:00+03:00
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АНКАРА, 5 мая - РИА Новости. Вопрос с задержанием в Турции обвиняемого в крупном хищении из Соцфонда РФ Ислама Сейнароева находится на контроле у посольства России в республике, заявили РИА Новости в российском дипппредставительстве в Анкаре. Телеканал RTVI сообщал в понедельник, что в Турции задержали Ислама Сейнароева, обвиняемого российскими правоохранительными органами в крупном хищении из Социального фонда России. Уточнялось, что экс-управляющий игнушского филиала фонда был одним из организаторов хищения 2 миллиардов рублей. "Данный вопрос находится на контроле посольства", - заявили в диппредставительстве.
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россия, турция, анкара (провинция), в мире
Россия, Турция, Анкара (провинция), В мире
В посольстве России рассказали о ситуации с задержанием Сейнароева в Турции
Посольство России в Турции контролирует ситуацию с задержанием Сейнароева