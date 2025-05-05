https://ria.ru/20250505/turkmeniya-2014959715.html

Ветераны ВОВ в Туркмении получат к 9 Мая подарки и денежные выплаты

Ветераны ВОВ в Туркмении получат к 9 Мая подарки и денежные выплаты - РИА Новости, 05.05.2025

Ветераны ВОВ в Туркмении получат к 9 Мая подарки и денежные выплаты

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал указ о вручении ветеранам Великой Отечественной войны подарков и денежных выплат в честь 80-летия Победы,... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T07:24:00+03:00

2025-05-05T07:24:00+03:00

2025-05-05T07:24:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

туркмения

сердар бердымухамедов

в мире

80-летие победы в великой отечественной войне

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АШХАБАД, 5 мая - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал указ о вручении ветеранам Великой Отечественной войны подарков и денежных выплат в честь 80-летия Победы, сообщает в понедельник официальная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". "В честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в торжественной обстановке вручить от имени президента Туркменистана ветеранам войны денежные подарки в размере 200 манатов (около 60 долларов по госкурсу - ред.) и ценные подарки", - говорится в документе. Отмечается, что глава государства подписал указ, "почитая беспримерный героизм, проявленный на полях сражений участниками Великой Отечественной войны, и самоотверженность седовласых матерей, трудившихся в то время в тылу". Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

https://ria.ru/20250504/veteran-2014913829.html

https://ria.ru/20250503/pobeda-2014761272.html

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Дарья Буймова

туркмения, сердар бердымухамедов , в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне