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Ветераны ВОВ в Туркмении получат к 9 Мая подарки и денежные выплаты - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
07:24 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/turkmeniya-2014959715.html
Ветераны ВОВ в Туркмении получат к 9 Мая подарки и денежные выплаты
Ветераны ВОВ в Туркмении получат к 9 Мая подарки и денежные выплаты - РИА Новости, 05.05.2025
Ветераны ВОВ в Туркмении получат к 9 Мая подарки и денежные выплаты
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал указ о вручении ветеранам Великой Отечественной войны подарков и денежных выплат в честь 80-летия Победы,... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T07:24:00+03:00
2025-05-05T07:24:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
туркмения
сердар бердымухамедов
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
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АШХАБАД, 5 мая - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал указ о вручении ветеранам Великой Отечественной войны подарков и денежных выплат в честь 80-летия Победы, сообщает в понедельник официальная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". "В честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в торжественной обстановке вручить от имени президента Туркменистана ветеранам войны денежные подарки в размере 200 манатов (около 60 долларов по госкурсу - ред.) и ценные подарки", - говорится в документе. Отмечается, что глава государства подписал указ, "почитая беспримерный героизм, проявленный на полях сражений участниками Великой Отечественной войны, и самоотверженность седовласых матерей, трудившихся в то время в тылу". Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.
https://ria.ru/20250504/veteran-2014913829.html
https://ria.ru/20250503/pobeda-2014761272.html
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туркмения, сердар бердымухамедов , в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Туркмения, Сердар Бердымухамедов , В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Ветераны ВОВ в Туркмении получат к 9 Мая подарки и денежные выплаты

Бердымухамедов подписал указ о подарках и выплатах ветеранам к 9 Мая

© РИА Новости / Александр ГальперинОрдена на груди ветерана Великой Отечественной войны
Ордена на груди ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Ордена на груди ветерана Великой Отечественной войны . Архивное фото
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АШХАБАД, 5 мая - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал указ о вручении ветеранам Великой Отечественной войны подарков и денежных выплат в честь 80-летия Победы, сообщает в понедельник официальная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
"В честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в торжественной обстановке вручить от имени президента Туркменистана ветеранам войны денежные подарки в размере 200 манатов (около 60 долларов по госкурсу - ред.) и ценные подарки", - говорится в документе.
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Отмечается, что глава государства подписал указ, "почитая беспримерный героизм, проявленный на полях сражений участниками Великой Отечественной войны, и самоотверженность седовласых матерей, трудившихся в то время в тылу".
Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.
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