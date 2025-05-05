https://ria.ru/20250505/tsentr-2014892351.html

В деловом центре в Филевском Парке появятся 2,5 тысячи рабочих мест

В деловом центре в Филевском Парке появятся 2,5 тысячи рабочих мест - РИА Новости, 05.05.2025

В деловом центре в Филевском Парке появятся 2,5 тысячи рабочих мест

В деловом центре Porta, который возводят на западе Москвы в районе Филевский Парк, будут созданы около 2,5 тысяч рабочих мест, рассказал министр правительства... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T10:55:00+03:00

2025-05-05T10:55:00+03:00

2025-05-05T10:55:00+03:00

москва

владислав овчинский

департамент градостроительной политики г. москвы

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В деловом центре Porta, который возводят на западе Москвы в районе Филевский Парк, будут созданы около 2,5 тысяч рабочих мест, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Офисное здание, состоящее из 17 этажей, появится на улице Заречная, во владении 2/1. Общая площадь объекта составит около 43 тысяч квадратных метров, из которых 26,1 тысячи "квадратов" займут офисы."На первом этаже здания будет располагаться торговая и сервисная инфраструктура: лобби с 7-метровыми потолками и комфортной зоной ожидания, кафе, ресторан. Второй и третий уровни займут коворкинг и сервисные офисы. На этажах выше спроектированы офисные помещения разной площади. В теплое время года для сотрудников бизнес-центра предусмотрели альтернативное рабочее пространство, доступное в том числе и для всех горожан. На открытом воздухе появится лестница-амфитеатр со стеклянными "крыльями" по бокам, ступеньками-лавочками из натурального дерева и видом на набережную", — приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Также на двух подземных этажах возведут подземную парковку на 250 мест и зарядную станцию для электромобилей.Министр уточнил, что строительные работы планируется завершить в текущем году. На данный момент строители заканчивают установку каркаса деловой башни, занимаются отделкой фасадов, монтажом инженерных систем, установкой покрытия подземной парковки и подключением наружных сетей.Территорию рядом с офисным центром благоустроят, высадят деревья и обустроят места для отдыха. Кроме того, от здания будет проложена дорога к набережной и станции водного электротранспорта.

https://ria.ru/20250312/efimov-2004385319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы, градостроительный комплекс москвы