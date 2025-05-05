https://ria.ru/20250505/tsakhal-2015056272.html

ЦАХАЛ ударила по пусковым установкам ХАМАС в секторе Газа

ЦАХАЛ ударила по пусковым установкам ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 05.05.2025

ЦАХАЛ ударила по пусковым установкам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала несколько пусковых установок палестинского движения ХАМАС, которые были нацелены на территорию Израиля, сообщила в... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T14:15:00+03:00

2025-05-05T14:15:00+03:00

2025-05-05T14:15:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала несколько пусковых установок палестинского движения ХАМАС, которые были нацелены на территорию Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба армии. "Вчера (воскресенье - ред.) в районе Хан-Юниса военнослужащие ЦАХАЛ нанесли удары и уничтожили заряженные и готовые к запуску пусковые установки движения ХАМАС. Пусковые установки были нацелены на территорию Израиля", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что после атаки были зафиксированы вторичные взрывы, указывающие на "наличие нескольких ракет, готовых к запуску в сторону Израиля". В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью

https://ria.ru/20250426/afp-2013557348.html

https://ria.ru/20250106/tramp-1992634829.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году