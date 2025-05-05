https://ria.ru/20250505/trevoga-2014956731.html
В Ивановской области отменили опасность атаки беспилотников
В Ивановской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 05.05.2025
В Ивановской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасности атаки беспилотников отменили в Ивановской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T06:36:00+03:00
2025-05-05T06:36:00+03:00
2025-05-05T06:36:00+03:00
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безопасность
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Опасности атаки беспилотников отменили в Ивановской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 4.11 мск и продлилась до 6.16 мск. "Оперативный штаб: отбой опасности БПЛА в Ивановской области", - говорится в сообщении правительства региона.
https://ria.ru/20250425/bpla-2013311416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ивановская область, Безопасность
В Ивановской области отменили опасность атаки беспилотников
В Ивановской области объявили отбой опасности атаки беспилотников