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В Ивановской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 05.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:36 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/trevoga-2014956731.html
В Ивановской области отменили опасность атаки беспилотников
В Ивановской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 05.05.2025
В Ивановской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасности атаки беспилотников отменили в Ивановской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T06:36:00+03:00
2025-05-05T06:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
ивановская область
безопасность
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Опасности атаки беспилотников отменили в Ивановской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 4.11 мск и продлилась до 6.16 мск. "Оперативный штаб: отбой опасности БПЛА в Ивановской области", - говорится в сообщении правительства региона.
https://ria.ru/20250425/bpla-2013311416.html
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Дарья Буймова
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ивановская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ивановская область, Безопасность
В Ивановской области отменили опасность атаки беспилотников

В Ивановской области объявили отбой опасности атаки беспилотников

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Опасности атаки беспилотников отменили в Ивановской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале.
Опасность была объявлена в 4.11 мск и продлилась до 6.16 мск.
"Оперативный штаб: отбой опасности БПЛА в Ивановской области", - говорится в сообщении правительства региона.
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В Ивановской области обломки БПЛА упали на город, угроза атаки сохраняется
25 апреля, 05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеИвановская областьБезопасность
 
 
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