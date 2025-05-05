https://ria.ru/20250505/tramp-2014949920.html

Трамп отказался сообщать детали переговоров с Путиным

Трамп отказался сообщать детали переговоров с Путиным - РИА Новости, 05.05.2025

Трамп отказался сообщать детали переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам об идущих переговорах с президентом России Владимиром Путиным, но отказался сообщать детали, поскольку вопрос был РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T03:23:00+03:00

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2025-05-05T03:23:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам об идущих переговорах с президентом России Владимиром Путиным, но отказался сообщать детали, поскольку вопрос был адресован ему со стороны представителя газета Wall Street Journal. Во время общения с пресс-пулом Белого дома корреспондент издания спросил главу государства о том, "есть ли какие-то обновления по переговорам" с Путиным. "Я бы не стал рассказывать Wall Street Journal, потому что я бы зря потратил время. Переговоры идут, но я не хочу говорить с Wall Street Journal", - ответил Трамп.

https://ria.ru/20250504/ssha-2014913264.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин