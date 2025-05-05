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Трамп отказался сообщать детали переговоров с Путиным - РИА Новости, 05.05.2025
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03:23 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/tramp-2014949920.html
Трамп отказался сообщать детали переговоров с Путиным
Трамп отказался сообщать детали переговоров с Путиным - РИА Новости, 05.05.2025
Трамп отказался сообщать детали переговоров с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам об идущих переговорах с президентом России Владимиром Путиным, но отказался сообщать детали, поскольку вопрос был РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T03:23:00+03:00
2025-05-05T03:23:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам об идущих переговорах с президентом России Владимиром Путиным, но отказался сообщать детали, поскольку вопрос был адресован ему со стороны представителя газета Wall Street Journal. Во время общения с пресс-пулом Белого дома корреспондент издания спросил главу государства о том, "есть ли какие-то обновления по переговорам" с Путиным. "Я бы не стал рассказывать Wall Street Journal, потому что я бы зря потратил время. Переговоры идут, но я не хочу говорить с Wall Street Journal", - ответил Трамп.
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в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп отказался сообщать детали переговоров с Путиным

Трамп заявил об идущих переговорах с Путиным, но отказался сообщать детали

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам об идущих переговорах с президентом России Владимиром Путиным, но отказался сообщать детали, поскольку вопрос был адресован ему со стороны представителя газета Wall Street Journal.
Во время общения с пресс-пулом Белого дома корреспондент издания спросил главу государства о том, "есть ли какие-то обновления по переговорам" с Путиным.
"Я бы не стал рассказывать Wall Street Journal, потому что я бы зря потратил время. Переговоры идут, но я не хочу говорить с Wall Street Journal", - ответил Трамп.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
В США раскрыли, как Трамп пытался обмануть Россию
Вчера, 19:14
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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