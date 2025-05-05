https://ria.ru/20250505/stavropol-2015142409.html

На Ставрополье уволили чиновницу за хищение 70 миллионов рублей

На Ставрополье уволили чиновницу за хищение 70 миллионов рублей - РИА Новости, 05.05.2025

На Ставрополье уволили чиновницу за хищение 70 миллионов рублей

Заместительница отдела министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставрополья Анастасия Савченко уволена в связи с утратой доверия после хищения 70 миллионов... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T18:52:00+03:00

2025-05-05T18:52:00+03:00

2025-05-05T18:52:00+03:00

жкх

ставрополь

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152599/60/1525996058_0:115:3232:1933_1920x0_80_0_0_7c8bdaf5f40e9a099a13f8b774f7eee5.jpg

ПЯТИГОРСК, 5 мая – РИА Новости. Заместительница отдела министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставрополья Анастасия Савченко уволена в связи с утратой доверия после хищения 70 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона. "По инициативе прокурора края Юрия Немкина чиновница краевого министерства уволена в связи с утратой доверия. Госслужащая в справках о доходах под видом финансовой помощи, якобы предоставленной от родителей и сожителя, декларировала похищенные ею бюджетные денежные средства в сумме более 70 миллионов рублей", – сообщил собеседник агентства. Отмечается, что ранее чиновница была уволена из министерства с формулировкой "по собственному желанию". С целью обеспечения принципа неотвратимости наказания прокуратура подала исковое заявление в Ленинский районный суд об изменении основания и формулировки прекращения полномочий. Формулировка увольнения была изменена на "увольнение в связи с утратой доверия".

https://ria.ru/20250430/pesok-2014349328.html

ставрополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, ставрополь, происшествия, россия