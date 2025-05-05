https://ria.ru/20250505/stavropol-2015142409.html
На Ставрополье уволили чиновницу за хищение 70 миллионов рублей
На Ставрополье уволили чиновницу за хищение 70 миллионов рублей - РИА Новости, 05.05.2025
На Ставрополье уволили чиновницу за хищение 70 миллионов рублей
Заместительница отдела министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставрополья Анастасия Савченко уволена в связи с утратой доверия после хищения 70 миллионов... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T18:52:00+03:00
2025-05-05T18:52:00+03:00
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ПЯТИГОРСК, 5 мая – РИА Новости. Заместительница отдела министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставрополья Анастасия Савченко уволена в связи с утратой доверия после хищения 70 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона. "По инициативе прокурора края Юрия Немкина чиновница краевого министерства уволена в связи с утратой доверия. Госслужащая в справках о доходах под видом финансовой помощи, якобы предоставленной от родителей и сожителя, декларировала похищенные ею бюджетные денежные средства в сумме более 70 миллионов рублей", – сообщил собеседник агентства. Отмечается, что ранее чиновница была уволена из министерства с формулировкой "по собственному желанию". С целью обеспечения принципа неотвратимости наказания прокуратура подала исковое заявление в Ленинский районный суд об изменении основания и формулировки прекращения полномочий. Формулировка увольнения была изменена на "увольнение в связи с утратой доверия".
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жкх, ставрополь, происшествия, россия
ЖКХ, Ставрополь, Происшествия, Россия
На Ставрополье уволили чиновницу за хищение 70 миллионов рублей
На Ставрополье уволили госслужащую Савченко за хищение 70 млн рублей
ПЯТИГОРСК, 5 мая – РИА Новости. Заместительница отдела министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставрополья Анастасия Савченко уволена в связи с утратой доверия после хищения 70 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
"По инициативе прокурора края Юрия Немкина чиновница краевого министерства уволена в связи с утратой доверия. Госслужащая в справках о доходах под видом финансовой помощи, якобы предоставленной от родителей и сожителя, декларировала похищенные ею бюджетные денежные средства в сумме более 70 миллионов рублей", – сообщил собеседник агентства.
Отмечается, что ранее чиновница была уволена из министерства с формулировкой "по собственному желанию". С целью обеспечения принципа неотвратимости наказания прокуратура подала исковое заявление в Ленинский районный суд об изменении основания и формулировки прекращения полномочий. Формулировка увольнения была изменена на "увольнение в связи с утратой доверия".