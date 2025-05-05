https://ria.ru/20250505/ssha-2015106647.html

Минюст США закроет Межведомственную группу по борьбе с преступностью

Минюст США закроет Межведомственную группу по борьбе с преступностью - РИА Новости, 05.05.2025

Минюст США закроет Межведомственную группу по борьбе с преступностью

Министерство юстиции США распорядилось до 30 сентября закрыть Межведомственную группу по борьбе с организованной преступностью и оборотом наркотиков, известную... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T16:51:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Министерство юстиции США распорядилось до 30 сентября закрыть Межведомственную группу по борьбе с организованной преступностью и оборотом наркотиков, известную как Organized Crime Drug Enforcement Task Force, передает в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на внутренние распоряжения и пять осведомлённых источников. Согласно его данным, в служебной записке бюджетного управления минюста от 28 апреля указано, что финансирование группы в проекте федерального бюджета на 2026 финансовый год будет обнулено, а ее офис расформирован. Руководству велено завершить операции до конца текущего года. По данным Счётной палаты, за последние два года расследования группы позволили изъять свыше 2 миллиардов долларов у транснациональных преступных сетей, тогда как её бюджет в 2025 году составлял 550 миллионов долларов. Созданная при президенте Рональде Рейгане в 1982 году структура объединяет сотни федеральных прокуроров и тысячи сотрудников правоохранительных ведомств; в 2019 году она участвовала в поимке главаря картеля "Синалоа" Хоакина "Эль Чапо" Гусмана. Причина закрытия в документах не указана. Минюст отказался от комментариев, отмечает агентство. Решение о ликвидации группы не фигурирует в опубликованном Белым домом проекте бюджета на 2026 год, в котором министерству в целом предписывается снизить расходы на 8 %.

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в мире, сша, рональд рейган