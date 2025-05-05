https://ria.ru/20250505/spetsoperatsiya-2015141835.html

Спецоперация, 5 мая: в Кремле сообщили о возможной встрече Путина и Трампа

Спецоперация, 5 мая: в Кремле сообщили о возможной встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 05.05.2025

Спецоперация, 5 мая: в Кремле сообщили о возможной встрече Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во многом необходима и должна быть подготовлена соответствующим образом, сообщил... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T18:50:00+03:00

2025-05-05T18:50:00+03:00

2025-05-05T18:50:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во многом необходима и должна быть подготовлена соответствующим образом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, уже неоднократно говорилось, что такая встреча явно "на слуху", и считается, что она, конечно же, необходима. Песков подчеркнул, что эта встреча должна быть соответствующим образом подготовлена, это требует усилий на самых разных уровнях и продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном, которые были запущены и сейчас продолжаются. Пресс-секретарь президента России при этом отметил, что конкретики о встрече Путина и Трампа пока нет. Сам Трамп между тем заявил, что проведенные на выходных разговоры по России и Украине были "очень хорошими". "У нас были очень хорошие разговоры по России и Украине на выходных. За последние два дня, на самом деле", - сообщил он журналистам пула Белого дома. Американский лидер при этом добавил, что между сторонами конфликта сохраняется "много ненависти". Ход СВО Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 1395 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ. ВС РФ поразили на Украине объекты инфраструктуры военного аэродрома и ремонтного предприятия авиационной промышленности, средства ПВО уничтожили 123 дрона, сообщило Минобороны РФ. По данным военного ведомства, средствами ПВО уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре РСЗО HIMARS, а также 123 беспилотника самолетного типа. Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ударом в Белополье Сумской области поражено недавно пополненное подразделение ВСУ, получившее боекомплекты и горюче-смазочные материалы. Столбы дыма, по его словам, было видно за 15 километров. Две женщины и мужчина погибли в результате атак украинских дронов в Большесолдатском и Глушковском районах Курской области, еще три человека получили ранения, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Он добавил, что еще три человека получили ранения. В ЕС выдают черное за белое Европейские либеральные политики пытаются обманом выдать украинский конфликт за "экзистенциальную борьбу между добром и злом", а предпринимаемые Россией меры по обеспечению своей безопасности - за подготовку к нападению на страны НАТО, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. Цинизм европейцев, придерживающихся реваншистских подходов, усугубляется планами правителей некоторых стран ЕС принять приглашение Владимира Зеленского прибыть в Киев для участия в мероприятиях, "альтернативных" торжествам 9 мая в Москве, а также предостережениями главы европейской дипломатии Каи Каллас в адрес стран-членов и кандидатов на вступление в Евросоюз в случае приезда их представителей на празднование в РФ, подчеркивается в заявлении. Отмечается, что круг приглашенных в Киев государств почти полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции, воевавшей против СССР. Помощь Киеву В рамках инициативы по боеприпасам Чехия направила на Украину за четыре с небольшим месяца 2025 года около 500 тысяч единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов, сообщил в понедельник на пресс-конференции по окончании переговоров с находящимся с визитом в Праге Владимиром Зеленским чешский премьер Петр Фиала. В воскресенье после переговоров с Зеленским президент Чехии Петр Павел сообщил на пресс-конференции, что в 2025 году в рамках инициативы по боеприпасам предполагается поставить на Украину около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артснарядов. По предложению руководства Чехии с весны 2024 года в рамках так называемой "чешской инициативы по боеприпасам" при финансовом участии ряда западных стран происходит сбор в третьих странах преимущественно крупнокалиберных артснарядов, которые затем направляются для ВСУ. По данным чешского минобороны, таким образом в 2024 году было собрано и отправлено на Украину более 1,5 миллиона единиц артснарядов. Павел в воскресенье также сообщил, что в настоящее время в инициативе по боеприпасам участвуют 11 государств, еще несколько стран заявили о своем намерении присоединиться к ней и уже сделали первые шаги в этом направлении. Кроме того, союзники Киева обсуждают поставку ему дополнительных систем ПВО Patriot, хотят достичь соглашения по этому вопросу до саммита НАТО в июне, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник. По данным агентства, потенциальными поставщиками систем выступают в том числе США и Греция. В греческом правительстве при этом опровергли информацию о возможной поставке системы Patriot из Греции на Украину, сообщает портал "Нафтемпорики". Ранее газета New York Times сообщала, что Украина получит одну систему ПВО Patriot, базировавшуюся в Израиле, также обсуждается передача Киеву еще одной - из Германии или Греции. По данным издания, ожидается, что система из Израиля будет доставлена Украине к лету, и речь идет об одной из более старых моделей.

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