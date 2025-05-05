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ВСУ потеряли до 170 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 170 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 05.05.2025
ВСУ потеряли до 170 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял в зоне действия группировки до РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:27:00+03:00
2025-05-05T12:27:00+03:00
2025-05-05T12:35:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял в зоне действия группировки до 170 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Комар и Новополь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили: до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении МО России.
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ потеряли до 170 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 170 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки