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ВСУ потеряли до 170 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 05.05.2025
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12:27 05.05.2025 (обновлено: 12:35 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/spetsoperatsiya-2015018234.html
ВСУ потеряли до 170 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 170 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 05.05.2025
ВСУ потеряли до 170 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял в зоне действия группировки до РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:27:00+03:00
2025-05-05T12:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял в зоне действия группировки до 170 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Комар и Новополь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили: до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении МО России.
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ потеряли до 170 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 170 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял в зоне действия группировки до 170 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Комар и Новополь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили: до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении МО России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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