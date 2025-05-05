https://ria.ru/20250505/spetsoperatsiya-2015018234.html

ВСУ потеряли до 170 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли до 170 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 05.05.2025

ВСУ потеряли до 170 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял в зоне действия группировки до РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T12:27:00+03:00

2025-05-05T12:27:00+03:00

2025-05-05T12:35:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял в зоне действия группировки до 170 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Комар и Новополь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили: до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении МО России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность