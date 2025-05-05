https://ria.ru/20250505/spetsoperatsiya-2014994890.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.05.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.05.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.05.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T14:15:00+03:00

2025-05-05T14:15:00+03:00

2025-05-05T14:15:00+03:00

инфографика

спецоперация

украина

херсонская область

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 5 мая 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения поразили 142 района скопления живой силы и техники противника, а также объекты инфраструктуры военного аэродрома, ремонтного предприятия авиационной промышленности и склады боеприпасов. Средства ПВО сбили 123 беспилотника, четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 662 самолета, 283 вертолета, 55 452 беспилотника, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 153 танка и других бронемашин, 1 558 реактивных систем залпового огня, 24 435 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 35 005 единиц автомобильной техники.

украина

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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